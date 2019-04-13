Депутаты Госдумы задекларировали хутор и храм. Что еще можно узнать из их деклараций?

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Совокупный доход депутатов и членов их семей за 2018 год составил почти 13,5 млрд рублей, что меньше чем в прошлом году. Самым состоятельным парламентарием вновь стал единоросс Григорий Аникеев, а меньше всех заработал врач Борис Менделевич.

Госдума 12 апреля опубликовала декларации депутатов. Русская служба Би-би-си приводит пять фактов о доходах парламентариев.

Сколько заработали депутаты?

За 2018 год депутаты и их супруги получили совокупный доход в размере 13,46 млрд рублей.

Это меньше, чем в прошлом году. Годом ранее парламентарии вместе со своими семьями заработали 16,7 млрд рублей.

Кто самый богатый?

В 2018 году в лидерах снова оказался единоросс Григорий Аникеев, заработавший 2,3 млрд рублей.

Топ-3 выглядит так:

Григорий Аникеев, 2,3 млрд рублей (-46%)

Ирина Белоусова, супруга Вадима Белоусова, 1 млрд рублей (+275%)

Николай Борцов, 0,99 млрд рублей (+15%)

Годом ранее топ-3 выглядел так:

Григорий Аникеев, 4,3 млрд рублей

Елена Некрасова, супруга Николая Некрасова, 2,3 млрд рублей

Николай Борцов, 1,14 млрд рублей

Самые состоятельные жены

В 2018 году, как указывалось выше, среди жен депутатов больше всех заработала Ирина Белоусова, супруга экс-акционера ОАО "Макфа" Вадима Белоусова.

В декабре 2018 года его лишили депутатской неприкосновенности по делу о взятке в размере 3,4 млрд рублей. СК просил арестовать Белоусова, но суд отказался удовлетворить это ходатайство.

На втором месте оказалась участница прошлогоднего топ-3 Елена Некрасова с доходом в размере 0,7 млрд рублей. Елена Некрасова - жена депутата Александра Некрасова, семья которого владеет долей в петербургском строительном холдинге "Лидер Групп".

Третью строчку занимает супруга депутата Сергея Петрова, основателя петербургского строительного холдинга SVP Group. Она заработала 0,47 млрд рублей.

Кто заработал меньше всех?

Если не считать родственников депутатов, то меньше всех заработал врач Борис Менделевич, ставший депутатом в конце ноября 2018 года. Он получил мандат Александра Сидякина, который ушел на пост главы администрации Башкортостана.

Менделевич указал в декларации доход в размере 1 млн рублей. Он сказал Би-би-си, что это его годовой доход, и отказался от подробных комментариев.

Борис Менделевич - сын российского психиатра Давида Менделевича, он вырос в Татарстане и там же начал карьеру врача. Работал в правительстве Татарстана и в администрации президента России.

Необычное имущество

Депутаты указали в декларациях необычное движимое и недвижимое имущество. Например, Рифат Шайхутдинов задекларировал половину хутора в Финляндии.

Александр Ильтяков ("ЕР"), как и в прошлом году, указал в своей декларации храм площадью 601 кв м. Его однопартиец Александр Поляков владеет скважиной минеральной воды, а депутат Любовь Духанина задекларировала здание туалета.

Единоросс Зелимхан Муцоев владеет подстанцией, а Альфие Когогиной ("ЕР") принадлежит доля в контрольно-пропускном пункте.

В списке необычного имущества депутатов также оказались газопроводы, трактора, сараи, раритетные автомобили "Запорожец" и "ВАЗ 2101".