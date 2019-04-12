В Тюмени проходит спецоперация, очевидцы говорят о стрельбе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о стрельбе в центральных районах города (форто архивное)

В Тюмени введен режим контртеррористической операции. В ФСБ сообщили, что по оперативной информации в одном из частных домов города укрываются сторонники экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на управление ФСБ по Тюменской области, операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

По информации агентства, ФСБ ищет приверженцев ИГ, "планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей".

Тюменцы в соцсетях пишут о бронетранспортерах и перегороженных дорогах. Автомобили силовиков заметили на улицах 50 лет Октября, Республики, в районе Маяка и неподалёку от правительства.

"Все в касках. Автобусы с полицией, перекрыты подъезды к зданию правительства", - цитирует сайт 72.ru одного из пользователей "Твиттера".

Местные СМИ также сообщают о пожаре в районе Маяк. Жители района сообщают о выстрелах и говорят, что в районе горит частный дом.

"Некоторые очевидцы рассказывают, что пытались сделать фото и видео, но сотрудники спецслужб заставляли удалять все с телефона", - пишет СМИ.

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