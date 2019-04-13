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На охрану основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга в 2018 году было потрачено более 20 млн долларов. Это более чем в два раза превышает расходы на безопасность Цукерберга годом ранее. Всего за последние три года охрана главы соцсети подорожала в четыре раза.

Как говорится в документах, поданных в федеральную Комиссию по ценным бумагам США перед запланированным на 30 мая собранием акционеров, на обеспечение безопасности Цукерберга и членов его семьи в прошлом году было потрачено в общей сложности 22,6 млн долларов.

Всю эту сумму Цукерберг, официальная зарплата которого составляет один доллар в год, получил в качестве компенсации от компании. В документах она проходит по статье "прочие компенсации". В Facebook отмечают, что компания компенсирует расходы, которые несет Цукерберг, выполняя свои обязанности.

Выплаченная Цукербергу сумма состоит из общих расходов на безопасность ($10 млн), расходов на перелеты частными самолетами ($2,6 млн), а также дополнительной компенсации на безопасность Цукерберга и членов его семьи в размере 10 млн долларов, с которой он должен заплатить налоги.

В Facebook отмечают, что расходы на обеспечение безопасности Цукерберга растут (в 2016 году на эти цели выделили 6 млн долларов, в 2017 году - 9,1 млн), однако компания считает такие расходы оправданными.

"Увеличение расходов в 2018 году прежде всего связано с регулярными личными поездками, дополнительным покрытием расходов на безопасность жилья и ростом рыночной стоимости персонала охраны", - говорится в документе.

Там же отмечается, что Цукерберг "попросил ежегодную заработную плату в размере только одного доллара и не получает никаких бонусных выплат, вознаграждений от участия в капитале и других мотивирующих компенсаций".

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Как отмечает американский телеканала Си-эн-би-си, рост расходов на обеспечение безопасности Цукерберга и его семьи связан с рядом скандалов, которые в последние годы сопровождали деятельность компании.

В 2018 году стало известно, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей "Фейсбука". Цукербергу пришлось давать показания по этому поводу в конгрессе США и Европарламенте.

Также выяснилось, что Facebook предоставляла компаниям-партнерам доступ к данным пользователей и их друзей без их согласия даже после того, как заявила, что больше не будет передавать подобную информацию третьим сторонам.

Цукерберг признал, что компания допустила ошибки, и пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях. Он также заявил, что Facebook намерена сделать акцент на безопасности пользователей и предложить им более надежную защиту,