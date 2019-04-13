Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух

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Гигантский самолет с шестью двигателями и двумя фюзеляжами совершил первый тестовый полет над пустыней Мохаве в Калифорнии. Это крупнейший самолет в мире.Сооснователь компании Microsoft придумал его еще в 2011 годудля вывода спутников на орбиту.

Размах крыла самолета, созданного компанией Stratolaunch Systems Model 351, составляет около 117 метров, длина - 53 метра, высота - около 15 метров. Максимальная взлетная масса - около 590 тонн, вес пустого самолета - 226 тонн. Это делает Stratolaunch крупнейшим самолетом в мире.

Stratolaunch предназначен для вывода на орбиту космических аппаратов. По замыслу, ракета-носитель крепится на площадке между двумя фюзеляжами.

Ранее самым тяжелым грузовым самолетом, поднимавшимся в воздух, был советский Ан-225 "Мрия", способный перевозить до 200 тонн груза. Он поднялся в небо 21 декабря 1988 года.

Как создавали Stratolaunch

В 2011 году один из создателей американской компьютерной компании Microsoft Пол Аллен объявил о намерении построить беспилотный летательный аппарат для полетов в космос и доставки грузов на орбиту.

Партнером Аллена стал известный американский конструктор аэрокосмической техники Берт Рутан. Его компания Scaled Composites занималась непосредственно созданием самолета, а компания Stratolaunch выступила заказчиком.

Правообладатель иллюстрации Stratolaunch.com Image caption Самолет, задуманный около девяти лет назад, поднялся в воздух в субботу

Уже тогда Аллен был намерен создать крупнейший самолет в мире и говорил, что размах крыла должен составить 117 метров.

"Во времена моей молодости американская космическая программа была символом надежды, - сказал Аллен журналистам на пресс-конференции в Сиэтле. - Для меня это увлечение космосом никуда не исчезло. Я всегда мечтал о том, чего можно добиться", - заявил сооснователь Microsoft журналистам.

Строили Stratolaunch в пустыне Мохаве. В мае 2017 года самолет впервые выкатили из ангара для проведения тестов на земле, но до первого полета оставалось еще почти два года.

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Глава компании Джин Флойд в пятницу сказал, что остался доволен полетом. "Этот полет помог нам продвинуться ближе к созданию гибкой альтернативы наземным пускам", - сказал он.

В ходе полета, продлившегося два с половиной часа, гигантский самолет развил скорость 304 километра в час, поднялся на пять километров и выполнил серию маневров.

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