Кот Ассанжа нашелся. Мировые СМИ безуспешно искали его несколько дней
В "Твиттере" сайта WikiLeaks, основанного Джулианом Ассанжем, появилось видео, на котором проживший два года с Ассанжем в посольстве кот смотрит по телевизору на задержание хозяина.
В четверг Ассанжа арестовали в Лондоне по запросу США. Его обвиняют в сговоре с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг для кражи и публикации секретных правительственных документов. В США ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, назвал случай с Ассанжем "черным моментом для мировой прессы".
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Кроме того, основатель WikiLeaks был признан виновным в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году - именно тогда он укрылся в дипмиссии Эквадора, где провел семь лет. Теперь же власти Эквадора дали британским властям согласие на арест Ассанжа.
После того как Ассанжа арестовали, многие озаботились судьбой его кота, Джеймса. В посольстве Эквадора говорили, что кот давно его покинул, но куда он делся, уточнить не смогли.
Особенно переживали за кота пользователи соцсетей из числа его фолловеров.
Видео с участием Джеймса появилось в аккаунте WikiLeaks в пятницу. Правда, из него так и не становится ясно, куда кота отправили из эквадорского посольства.
Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж в середине октября попросилсвоих адвокатов спасти котаот угроз посольства. Они воссоединятся на свободе. #Свободуассанжу #Нетэкстрадиции
На видео кот снят на фоне телевизора, где показывают, как Ассанжа выводят из эквадорского посольства.
Семь лет в посольстве
7 декабря 2010 года Ассанж был задержан лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок. Через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.
В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте в связи с поступившим из Швеции запросом на экстрадицию, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. С тех пор он не покидал здание эквадорского посольства до тех пор, пока власти страны не отозвали свое решение о предоставлении ему политического убежища.
Швеция открыла дело в отношении Ассанжа после того, как две шведские женщины обвинили его в преступлениях сексуального характера. В четверг прокуратура Швеции сообщила, что в настоящий момент не имеет претензий к основателю Wikileaks и не планирует просить о его экстрадиции, так как дело было закрыто в 2017 году.