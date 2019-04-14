Британским учителям выплатили почти $20 млн из-за нападений учеников и дискриминации

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Учителя смогли получить крупные компенсации за нападения со стороны учеников и дискриминацию

В прошлом году британские учителя получили почти 15 миллионов фунтов (19,6 млн долларов) в качестве компенсации от бездействия школ в случаях, когда преподаватели жаловались на нападения со стороны учеников, несчастные случаи на работе и спорные ситуации.

Педагоги смогли получить выплаты в случае нападений, телесных повреждений, дискриминации из-за расы, возраста, пола, сексуальной ориентации и религии, а также в случаях незаконного увольнения, рассказали в профсоюзной организации "Ассоциация школьных учителей союза женщин-учителей" (NASUWT).

В одном случае 57-летней учительнице было выплачено 9,6 тысячи фунтов (12,5 тысяч долларов) после нападок со стороны ученика, который всегда отличался агрессивным поведением.

Как пишет издание Telegraph, мальчик не давал учительнице зайти в класс и толкнул ее к стене, что привело к травме спины и ушибу ребер. Позднее у нее обнаружили посттравматическое расстройство, головокружение и тремор. Деньги педагогу выплатило правительственное Агентство компенсаций за травмы, нанесенные жертвам насильственных преступлений.

В другом случае 33-летняя учительница на протяжении полутора лет страдала от расистских замечаний со стороны учеников. В школе, где она работала, недостаточно серьезно отнеслись к проблеме и не приняли никаких действий, отмечают в профсоюзе. Учительнице пришлось уволиться. Она получила компенсацию в 10 тысяч фунтов (13 тысяч долларов).

54-летний учитель с инвалидностью, которого уволили за просьбу предоставить ему каталку, интерактивную доску, беспроводную клавиатуру и табуретки, получил 45 тысяч фунтов (58,8 тысячи долларов), сообщил профсоюз. Как отмечается, он страдал от артрита, гипертонии, подагры и диабета, о чем знал работодатель.

Как говорит генеральный секретарь NASUWT Крис Китс, эти цифры - лишь "верхушка айсберга", так как многие учителя "слишком напуганы или перегружены", чтобы жаловаться на обращение с собой.

В большинстве случаев присужденные деньги не компенсируют тот факт, что физическое или психическое здоровье учителя могло быть подорвано и он или она не сможет больше работать по специальности, отмечает Китс. По ее мнению, во многих школах на подобные инциденты смотрят сквозь пальцы.

"Большинство школ обеспечивает безопасные и разумные условия труда для преподавательского состава, и важно, чтобы так и оставалось", - заявили в министерстве образования Великобритании. Там, однако, отметили, что "ни один учитель не должен сталкиваться с дискриминацией или жестоким обращением на своем рабочем месте".