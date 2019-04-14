Умерла вдова Слободана Милошевича Мира Маркович

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Мириана (Мира) Маркович, вдова бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, умерла в России, где она жила с начала 2000-х годов. Ей было 77 лет.

Эту информацию подтвердил Сербской службе Би-би-си ее близкий друг Милутин Мрконич. Он добавил, что дата и место похорон пока еще обсуждаются.

Белградские СМИ сообщают, что Мирьяна Маркович скончалась в больнице в Москве. Би-би-си не смогла подтвердить эту информацию - в московских больницах сказали, что предоставляют данные о смерти пациентов только родственникам.

Маркович покинула Сербию после того, как Слободан Милошевич был отдан под Международный уголовный трибунал в Гааге. Она жила в России, но регулярно посещала мужа в тюрьме.

Саму Маркович обвинили в экономических преступлениях и в причастности к убийству журналиста. На ее арест в 2006 году был выдан международный ордер, после чего она окончательно обосновалась в России.

Мирьяна Маркович родилась 10 октября 1942 года в Пожареваце. Она получила докторскую степень по социологии в Белградском университете.

Маркович была одной из основательниц политической партии Югославские левые (ЮЛ) в 1990-х годах. Эта партия вскоре стала ключевым коалиционным партнером Социалистической партии Сербии Милошевича.