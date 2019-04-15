СМИ России: можно ли доверять декларациям чиновников о доходах?

В обзоре российских СМИ 15 апреля:

"Ведомости": это просто цифры

Первые лица государства, чиновники, министры и парламентарии отчитались о своих доходах за 2018 год. В своем редакционном комментарии газета "Ведомости" пишет, что польза от публикации деклараций чиновников о доходах сомнительная. Эксперты считают что даже наоборот - они приносят вред.

Газета отмечает, что декларации о доходах госслужащих и законодателей утратили первоначальный смысл профилактики коррупции. Публичность помогает отнюдь не утверждению антикоррупционных правил, как задумывалось, а их обходу, тем самым еще больше разлагая чиновников. "Данные в декларациях скупые, главное, что из них можно узнать, - сумму, которую госслужащий решил показать", - считает издание.

"Декларации задумывались для того, чтобы повысить доверие избирателей. Главный вопрос к опубликованным данным - нет ли в них признаков незаконного обогащения чиновников? Но на эти вопросы декларации не отвечают, - пишет газета. - Для этого нужны данные о расходах, которые чиновники не публикуют, нужен независимый орган, который мог бы проводить такие проверки".

Это просто цифры, констатирует заместитель гендиректора "Трансперенси интернешнл" Илья Шуманов, узнать, насколько они соответствуют реальности, у нас возможности нет. Доход Трутнева в полмиллиарда, говорит Шуманов, красивое, даже магическое для обывателя число, но из чего сложился доход - данных в открытом доступе нет. То же и с остальными, не такими богатыми фигурами в рейтинге. Интересно, известны ли государству источники их доходов, задается вопросом эксперт.

"Система декларирования - важный инструмент профилактики коррупции, но она давно не служит основанием для проверки чиновников, увольнения их по утрате доверия, - отмечает Шуманов. - Это условные ограничения, которые чиновники спокойно обходят; заявленные когда-то принципы оказались имитацией, и если поначалу просто не способствовали антикоррупционной профилактике, то теперь усиливают коррупцию".

"Известия": жизнь без НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. Об этом газете "Известиям" рассказали в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда, объясняют известия. Он равен прожиточному минимуму и в среднем по России составляет 11,3 тыс. рублей. Однако после уплаты НДФЛ на руки сотрудник с такой зарплатой получит 9,8 тыс. рублей. Таким образом, его доход окажется ниже прожиточного минимума. Соответственно, вычет потребуется гражданам с зарплатами до 13 тыс. рублей.

Если освободить от налогов работников с низким доходом, есть риск, что работодатели начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в "конвертах", пояснила "Известиям" генеральный директор консалтинговой компании CAF Group Наталья Ионова. Она отметила, что в последнее время доля "серого" заработка и так достаточно высока.

Еще один путь — увеличение МРОТ, предполагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. В этом случае в законодательстве нужно будет закрепить, что минимальная оплата труда должна превышать прожиточный минимум на 13%.

Предлагаемый чиновниками вариант вычета не даст эффекта в виде фактического снижения бедности в стране, поскольку для выживания нужно больше 11,3 тыс. рублей в месяц, уверен профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Максим Березин. По его мнению, логично рассмотреть переход к прогрессивному налогообложению.

"Коммерсант": указы не помогут

Эксперты Высшей школы экономики раскритиковали меры по повышению доходов и снижению уровня бедности населения РФ, включенные в нацпроекты правительства на основании майского указа президента. По мнению экспертов, предложенные меры помогут достичь только половины установленных показателей, а для реализации намеченного полностью необходимы более эффективные механизмы социальной поддержки и создание дополнительных рабочих мест.

Так, президент поставил перед правительством задачу сократить к 2024 году уровень бедности в стране в два раза — до 6,6% и обеспечить населению устойчивый рост доходов. Авторы доклада отмечают, что реализация этой национальной цели начинается на фоне пятилетнего снижения доходов россиян в целом.

К бедности россиян могут подталкивать еще несколько факторов: в первую очередь это рождение ребенка. В 72% бедных семей есть хотя бы один ребенок, поэтому же среди всех возрастных групп в России наиболее высокие риски бедности у детей - в среднем в полтора раза выше среднего уровня по стране. Для сравнения - у пенсионеров такие риски в два раза ниже аналогичного показателя, отмечает "Коммерсант".

Газета отмечает, что меры правительства - повышение МРОТ, индексация зарплат бюджетников и пенсий, поддержка занятости матерей с детьми - могут, по подсчетам экспертов, обеспечить около 3,7 процентного пункта накопленного роста реальных располагаемых доходов. И общий эффект с учетом влияния экономического роста составит 7,4 п. п., или около половины из необходимых 13,1 п. п., заявленных правительством в "Основных направлениях деятельности до 2024 года".

Прогноз же динамики доли бедного населения за счет влияния экономического роста свидетельствует о том, что к 2024 году за счет этого ресурса бедность сократится до 9,9%. Но эффект остальных факторов будет слабым.

Что еще почитать:

Кто из жен слуг народа в прошлом году заработал миллиард рублей, кому принадлежат 50 участков земли, а кто владеет газопроводом? Журнал Forbes изучил декларации жен чиновников и министров.

Администрация президента планирует использовать на выборах в регионах новые инструменты прогнозирования и социологические методики, рассказывает газета "Ведомости". Это реакция на выборы 2018 года, когда четыре губернатора не смогли избраться в первом туре.

Новая мошенническая схема появилась в интернете, рассказывает газета "Коммерсант". Неизвестные выманивают данные у владельцев банковских карт, предлагая им участие в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си