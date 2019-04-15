Пресса Британии: подростков лишат лайков в соцсетях

В обзоре британской прессы 15 апреля:

Мэй должна уйти или ее "уйдут"

Несмотря на то, что Палата общин смогла уйти на каникулы, а "брексит" отложен до Хэллоуина, британская пресса продолжает писать если не о нем самом, то о его предполагаемых последствиях для британской внутренней политики.

Газета I пишет, что тори-тяжеловесы настаивают на том, чтобы премьер-министр ушла в отставку в мае, а на выборы в Европарламент, которые назначены на 23 мая, партия шла бы уже с другим лидером.

Также влиятельные члены партии считают, что с Терезой Мэй во главе тори ждет провал и на муниципальных местных выборах, которые также пройдут в следующем месяце.

Но премьер-министр, похоже, собирается выполнять свою работу до окончания переговоров по "брекситу", которые вполне могут не закончиться в начале мая. Тогда ее противникам нужно искать способ отправить ее в отставку принудительно.

Как отмечает издание, не до конца понятно, как реализовать эту идею, ведь премьер-министр получила вотум доверия партии в прошлом году и, как считается, следующие 12 месяцев повторно вопрос на голосование поставлен быть не может.

Члены Комитета 1922 года - группы заднескамеечников, то есть рядовых депутатов, не занимающих постов в действующем правительстве, - высказали мысль, что правила можно и поменять. Для этого нужно созвать партийную конвенцию, и 10 тысяч членов партии должны подписать соответствующую петицию. Руководитель комитета сомневается, что правило удастся поменять в ближайшее время, но не отрицает, что в принципе это возможно.

Правительство не хочет отставки Мэй

Times пишет, что члены кабинета, в отличие от парламентариев, хотят, чтобы Тереза Мэй осталась на своем посту до осени, даже если переговоры с лейбористами о плане выхода из ЕС зайдут в тупик и договор опять не получит одобрения нижней палаты парламента.

Министры опасаются, что смена лидера тори летом, до того, как соглашение с ЕС будет одобрено парламентом, может привести к власти сторонников жесткого "брексита" Бориса Джонсона или Доминика Рааба, которые начнут новые переговоры с ЕС.

Источник газеты в правительстве сказал, что чиновники хотят, чтобы Мэй оставалась на Даунинг-стрит до окончания первой стадии "брексита", то есть вплоть до декабря.

Тогда в выборах нового лидера примут участие не только жесткие "брекситеры", но и те кандидаты, которые не хотели бы расхлебывать нынешнюю ситуацию.

Британских детей ограничат в лайках

Британские дети и подростки до 18 лет будут лишены возможности ставить лайки в "Фейсбуке" и "Инстаграмме" в рамках готовящихся правил по защите детей в соцсетях.

Как пишет Times, соответствии с новым кодексом правил для технологических компаний в стране соцсети должны будут соблюдать 16 требований, среди которых запрет на поощрение детей тратить больше времени в интернете. Также компании должны будут свети к минимуму сбор и хранение персональных данных детей, не будут иметь права делиться этими данными и, тем более, использовать их в коммерческих целях, а также не смогут более отслеживать перемещения юных пользователей.

Эти требования, как пишет газета, означают, что сайты должны будут иметь две версии: для взрослой и детской аудитории. Если технологические компании не смогут показать, что они умеют отличать взрослых и несовершеннолетних пользователей, то им придется всем пользователям дать ту же степень защищенности и приватности, что и детям.

Правила будут распространяться не только на британские компании, но и на иностранные, работающие в стране. Нарушителям грозят крупные штрафы - до 4% годового оборота компании.

Эксперты, с которыми поговорила Times, считают, что если правила в таком виде вступят в силу, то некоторые американские техногиганты не смогут или не сочтут выгодным продолжать работать на британском рынке и их сайты станут в стране не доступны.

Газета напоминает, что часть американских медиа перестали обслуживать страны ЕС после введения в прошлом году новых европейских правил по защите личных данных в сети.