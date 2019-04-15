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Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне и превратил его в "шпионский центр", заявил президент Эквадора Ленин Морено.

В интервью газете Guardian Морено отметил, что, предоставляя политическое убежище Ассанжу, предыдущее правительство Эквадора пыталось "вмешиваться" в дела других стран.

Ранее адвокат Ассанжа назвала обвинения Эквадора "возмутительными".

Морено, пришедший к власти в 2017 году, получил Ассанжа "в наследство" от предыдущего президента Рафаэля Корреа, но на минувшей неделе принял решение о передаче Ассанжа британскому правосудию и лишении эквадорского гражданства.

11 апреля британские полицейские по приглашению эквадорского посла в Лондоне вошли в посольство и арестовали Ассанжа.

"Эквадор осуждает любые попытки дестабилизации, поскольку мы являемся суверенным государством и уважаем политику каждой страны, - заявил президент. - Мы открыли двери нашего дома, но мы не можем допустить, чтобы наш дом стал центром для шпионской деятельности".

Media playback is unsupported on your device Джулиана Ассанжа задерживают в эквадорском посольстве в Лондоне

Вслед за главой министерства внутренних дел Марией Паулой Ромо президент также упомянул несоблюдение Ассанжем правил гигиены.

Ранее представители посольства жаловались на то, что Ассанж установил на территории неразрешенное оборудование, заблокировал камеры наблюдения, получил несанкционированный доступ к документам посольства, а также был груб и спорил с охраной.

Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон с претензиями не согласна. В интервью телеканалу Sky она заявила: "Прежде всего, хочу сказать, что в последние дни Эквадор предъявлял возмутительные обвинения, чтобы оправдать свой незаконный и неслыханный поступок - а именно позволить британской полиции войти в посольство".

Она добавила, что теперь, когда стало известно, что в США Ассанжу планируется предъявить обвинения в соучастии во взломе компьютерных сетей Пентагона, его опасения по поводу угрозы экстрадиции в США подтвердились.

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Ассанж укрылся в эквадорском посольстве в 2012 году, когда английский суд предписал экстрадировать журналиста в Швецию по обвинению в сексуальном насилии.

Несмотря на то, что обвинения позже были сняты, 47-летнему основателю WikiLeaks грозит до года тюремного заключения в Англии в связи с нарушением условий освобождения под залог.

Также Ассанжу предстоит бороться против экстрадиции в США по обвинению в сговоре с целью взлома государственной компьютерной системы совместно с разведчиком Челси Мэннинг (в период, к которому относятся обвинения, она считалась мужчиной и носила имя Брэдли Мэннинг).