Мама и два папы: в Иллинойсе нашли необычную семью орлов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обычная традиционная семья для орлов - мама, папа и птенцы

В верховьях реки Миссисипи живет необычная семья орлов: она состоит из птенцов, двух отцов и мамы. Оба орла - Валор I и Валор II - выполняют функции отца и заботятся о потомстве.

Это весьма редкий пример неотрадиционной семьи у птиц. Подобные случаи были зарегистрированы всего несколько раз за все время наблюдений за жизнью птиц в США: в Аляске в 1977 году, в Миннесоте в 1983 году и в Калифорнии в 1992 году.

Однако эта семья орлов сильно отличается от тех, что были замечены учеными ранее. В предыдущих случаях третий взрослый член семьи не являлся родителем для птенцов, а выполнял функции няни. В семье Валора I, Валора II и их супруги Старр все три взрослые особи приходятся родителями птенцам.

Случай настолько нехарактерен для орлов, что ученые установили камеру наблюдения, которая снимает жизнь необычного птичьего семейства. За жизнью орлиной семьи можно наблюдать в режиме реального времени.

Как рассказали сотрудники Национального заповедника дикой природы и рыбы в верховьях реки Миссисипи, в таком составе орлиное семейство живет в заповеднике уже несколько лет.

Необычная семья орлов сложилась в 2013 году - еще с другой самкой. Сначала у орла Вапора I и орлицы Хоуп была вполне традиционная семья, и у них появились птенцы. Однако Валор I оказался нерадивым отцом и через несколько дней после появления потомства покинул гнездо.

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"Он вел себя безответственно, когда дело касалось высиживания птенцов и их кормления, хотя, собственно, никаких других обязанностей у него больше и не было. Обычно птицы (отец и мать) подменяют друг друга, когда высиживают потомство, однако Хоуп была вынуждена высиживать птенцов одна. Валор I никогда не приносил еду для нее и птенцов, поэтому Хоуп была вынуждена оставлять гнездо и отправляться на поиски еды", - рассказывает сотрудница заповедника Пэм Штейнгауз.

За время отсутствия Валора I опеку над Хоуп и птенцами взял другой орел, которого сотрудники заповедника назвали Валором II. Однако Валор I после нескольких дней отсутствия вернулся к своему гнезду и обнаружил, что его место занято. Тем не менее он отказался уходить из семьи. Валор II также улетать не собирался. С тех пор три птицы стали жить вместе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Валор I оказался нерадивым отцом

Однако в марте 2017 года произошли странные события - и орлы-отцы лишились своей супруги.

Как рассказывают сотрудники заповедника, 24 марта 2017 года два неизвестных орла атаковали гнездо. Птицы сражались более часа, после чего Хоуп бесследно пропала. Никто до сих пор не знает, где она.

На следующий день два орла (предположительно те же) снова атаковали гнездо, где остались Валор I и Валор II c птенцами. В итоге хозяевам гнезда удалось отразить нападение.

"Нападения продолжались весь апрель и повторялись еще несколько дней в мае", - рассказывают в заповеднике.

Валор I и Валор II смогли вырастить птенцов самостоятельно. Осенью два орла нашли для себя новую супругу - орлицу Старр. С тех пор три птицы живут, заводят потомство и растят его вместе.