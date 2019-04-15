Бывшего главу Vokswagen обвинили в мошенничестве из-за дизельного скандала

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мартин Винтеркорн подал в отставку еще в 2015 году на воне разгоревшегося "дизельгейта"

Немецкая прокуратура предъявила бывшему гендиректору автомобильной компании Volkswagen Мартину Винтеркорну обвинение в мошенничестве. По мнению прокуратуры, он мог участвовать в схеме занижения реального уровня выбросов вредных веществ двигателями дизельных автомобилей.

Винтеркорна обвиняют по статье "тяжкое мошенничество". Кроме того, ему инкриминируют нарушение антимонопольного законодательства. Помимо самого Винтеркорна по делу проходят еще четыре топ-менеджера компании.

Сама компания Volkswagen отказалась комментировать процесс.

С чего начался "дизельный скандал"?

Так называемый "дизельгейт" длится с 2015 года. Тогда в результате замеров выхлопов дизельных автомобилей немецкого автогиганта выяснилось, что компания фальсифицировала результаты тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Автомобили Volkswagen были специально запрограммированы так, чтобы при измерениях двигатели меняли параметры работы и переходили в режим, в котором содержание вредных веществ в выхлопе было ниже и соответствовало требованиям американского законодательства.

Эту уловку заметили ученые Университета Западной Вирджинии в США, проводившие испытания двигателей. Когда незаконная схема вскрылась, расследования также начались в Германии и других странах, а под проверки попали и другие автомобильные компании.

Как позже призналось руководство компании, около 11 миллионов автомобилей Volkswagen по всему миру были оснащены незаконной системой.

В чем обвиняют Мартина Винтеркорна?

Вскоре после того как компанию Volswagen уличили в фальсификациях, генеральный директор Мартин Винтеркорн подал в отставку, заявив, что не знал о мошеннической схеме. Он настаивал на том, что сообщил о нарушениях сразу, как только узнал о них.

Однако прокуратура убеждена, что глава компании знал о нарушениях задолго до того, как они вскрылись, и должен был предупредить владельцев автомобилей, а также сообщить европейским и американским регуляторам о манипуляциях с замерами.

Винтеркорна также считают ответственным за утверждение обновления программного обеспечения автомобилей, которое было нужно, чтобы скрыть реальные показатели тестов на содержание вредных веществ.

Какие последствия ждут главу компании?

Если обвинения в адрес Винтеркорн подтвердятся, бывшему управленцу грозит до 10 лет тюремного заключения. Имена других менеджеров компании, подозреваемых в участии в мошенничестве, следствие не раскрывает.

На данный момент в результате дизельного скандала автомобильный концерн потерял порядка 31 миллиарда долларов.