Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гигантские мягкотелые черепахи Янцзы хорошо чувствуют себя в мутной воде и могут весить до 90 кг

В Китае умерла, возможно, последняя самка редчайшей гигантской мягкотелой черепахи Янцзы, известной также как черепаха Свинхо. Судя по всему, ей было больше 90 лет, и она содержалась в зоопарке Сучжоу на юге страны.

За сутки до этого специалисты предприняли очередную, уже пятую по счету попытку искусственного оплодотворения черепахи. По их словам, процедура прошла успешно, и черепаха чувствовала себя хорошо, однако вскоре ее состояние резко ухудшилось. Теперь предстоит выяснить причины смерти рептилии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые не раз предпринимали попытки искусственного оплодоторения черепах Янцзы, но все они оказались безуспешными

После смерти этой самки в мире осталось лишь три особи этого вида, но, скорее всего, все они - самцы. Один живет в зоопарке в Китае, это точно самец, а еще две особи обитают на воле во Вьетнаме. Эти черепахи очень скрытные, поэтому определить пол последних довольно сложно.

Черепахи Янцзы оказались на грани вымирания из-за браконьерства, снижения рыбных запасов и сокращения среды обитания.