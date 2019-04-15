"Ахмед был готов к продолжению банкета": что происходит с лидерами протестов в Ингушетии

Правообладатель иллюстрации ELENA AFONINA/TASS Image caption Митинг в Магасе в конце марта перерос в стычки с силовиками

В понедельник в Ингушетии провели обыск у правозащитника Магомеда Муцольгова. А накануне были арестованы трое лидеров протестного движения, подозреваемых по делу о стычках с силовиками во время мартовской акции протеста в столице Ингушетии.

Утром в понедельник сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в дом главы правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова. Он был одним из организаторов митинга, состоявшегося в Магасе 26-27 марта.

Как рассказал Би-би-си его брат, председатель ингушского регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, обыск проводился в рамках уголовного дела о нападении на представителей власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) и призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ), которое Следственный комитет России (СКР) возбудил после митинга в Магасе в конце марта.

"В районе семи утра силовики окружили дом Магомеда, там же находится правозащитная организация "Машр". Предъявили постановление на обыск, которое было выдано именно следствием, не судебное", - рассказал Муцольгов.

По его словам, силовики иъяли регистраторы видеонаблюдения, телефоны, документы "Машра" и брошюры. "Карту Ингушетии сняли, изъяли - там те территории, которые были потеряны в течение последних 100 лет", - добавил он.

Руководитель отделения "Мемориала" в Назрани Тимур Акиев сообщил изданию "Медиазона", что в обыске участвовали следователь главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу и еще около 20 силовиков. К какому именно ведомству они относятся, Акиев не уточнил.

Пропустить Twitter пост , автор: @hrc_memorial Обыск у Магомеда Муцольгова из "МАШР" закончился. Никого не задержали. Изъяли технику — телефоны, флешки, диски. Мероприятие действительно проводили в рамках расследования уголовных дел о протестах — по статьям 212 и 318 УК РФ. pic.twitter.com/AU9g4K0dEH — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) 15 апреля 2019 г.

Магомеда Муцольгова после обыска задерживать не стали. "[Силовики обыскали] мой дом, дома родителей, брата, а также офис организации", - пояснил он изданию "Кавказский узел", отметив, что проводившие обыск силовики вели себя корректно и аккуратно.

"Магомед чувствует себя хорошо, мы будем принимать меры в правовом поле, - рассказал Би-би-си Руслан Муцольгов. - Во-первых, если это был обыск, который был санкционирован следствием, а не судом, значит, они по закону в течение суток должны выходить в суд о признании обыска законным. Мы попросили, чтобы нас в обязательном порядке уведомили о месте, в какой суд они собираются обращаться для того, чтобы мы могли защищаться правовыми методами".

СКР и власти Ингушетии пока не прокомментировали обыск у Муцольгова.

Советник главы Ингушетии Борис Краснов сказал Би-би-си, что все действия, которые проводились накануне и в понедельник, находятся в плоскости правоохранительных органов: "Здесь никакой роли или участия представителей руководства республики не может быть".

Спикер парламента Ингушетии Зелимхан Евлоев не ответил на звонок Русской службы Би-би-си.

Аресты в Нальчике

В воскресенье Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии арестовал троих лидеров протестов в Ингушетии по делу о столкновениях с силовиками во время акции протеста, которая началась 26 марта и затянулась на сутки, несмотря на сопротивление властей.

Старейшина Ахмед Барахоев, председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев и его заместитель Муса Мальсагов взяты судом под стражу на два месяца.

Все трое были задержаны за день до этого, когда у них закончился срок административного ареста, наложенного за участие в акции. Они были арестованы на 10 суток по административной статье об организации митинга без согласования с властями.

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То, что дело против них не ограничится административным арестом, было ожидаемо, сказала Би-би-си адвокат 65-летнего Барахоева Фатима Урусова.

"Ахмед был готов к продолжению банкета и мне говорил, что будет именно так, совершенно не был удивлен ни фактом своего привлечения в качестве подозреваемого, ни вынесенным вчера решением суда. Никаких иллюзий по этому поводу у него нет. Он видит это как политически ангажированный процесс", - рассказала Урусова.

Сейчас Барахоев проходит по делу в качестве подозреваемого в организации применения насилия в отношении силовиков, обвинение ему пока что не предъявили.

По аналогичным статьям подозреваются Чемурзиев и Мальсагов, уточнила в разговоре с Би-би-си пресс-секретарь правозащитной организации "Правовая инициатива" Ксения Бабич.

По мнению адвоката Урусовой, лидеров протеста увезли из Ингушетии в Кабардино-Балкарию, чтобы избежать акций в их защиту. "Очень многие люди переживают сейчас за Ахмеда [Барахоева] в силу его возраста и авторитета, он очень уважаемый человек", - пояснила она.

Правообладатель иллюстрации ELENA AFONINA/TASS Image caption Оппозиционер Барахоев уже не первый год критикует региональные власти

"В рамках этих беспорядков все, что он пытался сделать - это не допустить столкновений и негативных последствий, - утверждает адвокат. - Такое откровенное преследование человека, который пытался все эти процессы в мирном русле держать и которого теперь преследуют по подозрению в организации беспорядков, не могло не вызвать неудовольствий, возмущения".

Депутат парламента Ингушетии единорос Ахмед Накостаев сказал Би-би-си, что местных жителей возмутили аресты лидеров протеста. "Обстановка очень накаленная, люди возмущены вот этими поступками, и все что угодно может случиться", - сказал Накостаев.

Некоторые депутаты регионального парламента подготовили обращение президенту Владимиру Путину, в котором просят прислать в Ингушетию компетентную комиссию и "объективно разобраться в этом вопросе", добавил Накостаев.

"Прилагаем всю обстановку, которая здесь сложилась, и просим президента Российской Федерации прислать нам комиссию для расследования и принятия мер", - процитировал обращение единоросс.

Протесты в Ингушетии

В конце марта в Ингушетии началась новая волна протестов в связи с планами региональных властей изменить местное законодательство так, чтобы вопрос об изменении территории республики не надо было выносить на референдум. Первая волна протестов поднялась минувшей осенью из-за подписания договора о границе между Ингушетией и Чечней.

28 марта народное собрание Ингушетии должно было рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Референдуме Республики Ингушетия", но за неделю до этого глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это "неоднозначной реакцией" на него в регионе.

Несмотря на это 26 марта в Магасе прошел согласованный митинг, который собрал, по разным данным, от четырех до 30 тысяч человек. После истечения заявленной продолжительности акции часть протестующих отказался расходиться, объявив ее бессрочной. К протесту против передачи ингушских земель Чечне также добавилось требование отставки Евкурова.

Протестующие остались на центральной площади Магаса на ночь, утром сотрудники силовых структур предприняли несколько попыток разогнать акцию.

В ответ протестующие стали кидать в силовиков стулья и другие предметы, следовало из видео, опубликованного одним из блогеров.

В итоге протестующие покинули площадь, а затем какое-то время перекрывали движение на федеральной трассе "Кавказ". Силовики не препятствовали этому, вечером 27 марта люди разошлись.

После протестов 26-27 марта Евкуров пригласил к себе секретаря совета безопасности республики Ахмеда Дзейтова и заявил: "Я буду добиваться, буду обращаться во все инстанции, добиваться уголовного преследования всех организаторов митинга. Их надо просто взять и сажать с тюрьмы" (глава республики при этом подчеркивал, что в прошлом году власти не инициировали преследование лидеров протестов).

В начале апреля стало известно, что свой пост покинул глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава. Он подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе, сообщало агентство Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Одновременно проводились обыски у активистов. СКР возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам и нападении на представителей власти. Помимо Барахоева, Чемурзиева и Мальсагова арестованы еще как минимум девять человек.