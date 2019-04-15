Пожар в соборе Парижской Богоматери. Фото

В Париже загорелся собор Парижской Богоматери. У здания обрушились шпиль и крыша. Пожарные пока не могут потушить возгорание. На место происшествия приехал президент Франции Эммануэль Макрон.

Вокруг горящего здания собралось множество людей. Полиция пытается оттеснить их от места происшествия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Огонь моментально охватил шпиль здания

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации Reuters

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации EPA

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации Reuters

Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации AFP

.