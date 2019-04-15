Пожар в соборе Парижской Богоматери. Фото

  • 15 апреля 2019

В Париже загорелся собор Парижской Богоматери. У здания обрушились шпиль и крыша. Пожарные пока не могут потушить возгорание. На место происшествия приехал президент Франции Эммануэль Макрон.

Вокруг горящего здания собралось множество людей. Полиция пытается оттеснить их от места происшествия.

Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Огонь моментально охватил шпиль здания
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации AFP
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации Reuters
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации AFP
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации EPA
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации AFP
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации AFP
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации AFP
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации Reuters
Before and after at Notre-Dame Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации AFP
Scene of blaze in Paris Правообладатель иллюстрации AFP

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