Пожар в соборе Парижской Богоматери. Фото
- 15 апреля 2019
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В Париже загорелся собор Парижской Богоматери. У здания обрушились шпиль и крыша. Пожарные пока не могут потушить возгорание. На место происшествия приехал президент Франции Эммануэль Макрон.
Вокруг горящего здания собралось множество людей. Полиция пытается оттеснить их от места происшествия.
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