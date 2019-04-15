В России с октября запретят мини-отели в жилых домах. Путин подписал закон

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать хостелы и мини-отели в жилых домах выше первого этажа. Он вступит в силу с 1 октября 2019 года. Это компромиссный срок, о котором договорились депутаты и сенаторы после вето Совета Федерации.

Закон вносит поправки в Жилищный кодекс. В них сказано, что "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Согласно закону, хостел или мини-отель в многоквартирном доме могут работать только в том случае, если помещение, в котором они находятся, переведут в категорию нежилого. Это означает, что у него как минимум должен быть отдельный вход.

Под запрет попадут все типы так называемых "малых средств размещения" - хостелы, мини-отели и апартаменты.

Как принимали закон

Закон был принят Госдумой 6 марта и должен был вступить в силу через 10 дней после подписания президентом. Но 13 марта верхняя палата парламента - Совет Федерации - отклонила законопроект.

Media playback is unsupported on your device Цивилизованно закрыть: сколько отпущено хостелам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда пояснила, что сенаторы поддерживают закон концептуально, но выступают против его немедленного принятия, поскольку это создаст проблемы для малого бизнеса.

Сенаторы предлагали отложить вступление закона в силу до 2020 года.

После отклонения законопроекта была сформирована согласительная комиссия из депутатов из сенаторов. Они должны были договориться об условиях вступления закона в силу.

В результате была согласована новая дата, к которой должны закрыться хостелы в жилых домах - 1 октября.

10 апреля верхняя палата одобрила закон в новой редакции.

Зачем закрывать хостелы?

Автор закона, депутат Госдумы Галина Хованская во время его первого чтения в 2016 году зачитывала обращения жителей домов из Москвы и Петербурга, в которых располагались хостелы, с жалобами на табачный дым, шум, клопов и тараканов.

Второе и третье чтение состоялись только спустя почти три года - законопроект надолго завис в Госдуме.

Во время второго чтения Хованская привела новый аргумент в поддержку запрета: по ее информации, большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги и не регистрируются официально.

С этой же аргументацией она выступала на заседании Совета Федерации, когда законопроект был отклонен.

По данным компании 2ГИС, в Москва есть 719 хостелов, в Петербурге - 379 хостелов, в Казани - 106. Больше половины (53%) хостелов в крупных городах находятся в жилых домах, в Петербурге 77% хостелов окружены квартирами, говорится в исследовании 2ГИС.

Что думает бизнес

В Петербурге около 7 млн человек ежегодно пользуются услугами "малых средств размещения" (МСР), в Москве - 10 млн, говорил Би-би-си член правления Лиги хостелов Евгений Насонов. По его убеждению, закон будет выталкивать бизнес в тень.

Глава петербургского отделения Лиги хостелов Алена Енова рассказывала РБК, что запрет ставит под угрозу работу "всего сегмента малых средств размещения (МСР), в том числе хостелов, мини-отелей и апартаментов". "80% МСР находятся в жилом фонде", - говорила она.

"Что сейчас сделают владельцы объектов? Они снимут вывески "Хостел" и "Гостиница", перестанут проходить классификацию и получать паспорта безопасности. Государство будет меньше контролировать эту сферу", - говорил руководитель управляющей компании Hotel Consulting Роман Сабиржанов.