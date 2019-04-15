В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар. У него обрушился шпиль

Media playback is unsupported on your device Первые кадры с места пожара

Крупный пожар начался в соборе Нотр-Дам в центре Парижа, сообщает пожарный департамент французской столицы. У здания обрушился шпиль. Из собора эвакуированы все люди.

Об обрушении шпиля сообщает агентство "Франс пресс". На кадрах телекомпании Си-эн-эн было видно, что обрушились шпиль и крыша собора. Корреспонденты телеканала BFMTV уточняют, что обрушились также часы собора.

Фотографии и видеозаписи пылающего собора появляются в СМИ и соцсетях.

Точной информации о причинах пожара пока нет.

По словам представителя собора, пожар начался около 18:50 по местному времени (19:50 по Москве), сообщает издание Liberation. Первыми загорелись строительные леса вокруг здания. По словам представителя собора, все они охвачены пламенем.

Media playback is unsupported on your device Пожар в Нотр-Даме. Видео

По данным агентства Франс Пресс, пожарные говорят, что пожар "потенциально связан" с реставрационными работами. сбор средств на реставрацию собора католическая церковь Франции начала в прошлом году.

Мэр Парижа Анн Идальго в своем "Твиттере" назвала инцидент ужасающим и призвала находящихся в районе пожара людей соблюдать меры безопасности и не заходить за ограждения, выставленные пожарными.

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное выступление из-за пожара, сообщает France 24. Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Макрон намерен прибыть к месту инцидента.

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что ему "страшно смотреть на огромный пожар в соборе Нотр-Дам", посоветовав пожарным действовать быстро и использовать авиацию.

Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.