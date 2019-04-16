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Парижский собор Нотр-Дам в понедельник вечером охватил пожар - с ним боролись больше девяти часов, пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. При тушении серьезно пострадал один пожарный. Причины бедствия еще предстоит выяснить.

Пожар в соборе Нотр-Дам начался около семи вечера по парижскому времени (восьми по московскому). Всего через два часа на глазах жителей города и туристов, наблюдавших за пожаром, обрушилась крыша собора и шпиль.

Правообладатель иллюстрации Philippe Wang/Getty Images Image caption Огонь уничтожил кровлю и шпиль

Пожарные пытались сбить пламя, охватившее верхнюю часть строения, но высоты коленчатых подъемников, которые они использовали, не хватало: высота собора 35 метров, а башен - 69 метров.

На месте работали почти 500 человек. От тушения с воздуха пожарные отказались, опасаясь обрушения каркаса храма. Локализовать пламя удалось лишь к четырем утра по парижскому времени (пять по Москве).

Би-би-си коротко рассказывает главное о самом разрушительном пожаре в истории собора Нотр-Дам.

С чего все началось?

Уже через час после начала пожара французские пожарные сообщили, что он, по предварительным данным, мог быть как-то связан с реставрационными работами, которые начались в храме в апреле.

Вокруг собора возвели строительные леса, пламя вспыхнуло в задней части кровли, возле них и быстро распространилось по крыше.

Media playback is unsupported on your device Первые кадры с места пожара

Как развивались события?

Через два часа после начала пожара шпиль собора, заново установленный в XIX веке взамен утраченного, накренился и рухнул.

Материал шпиля - дубовый каркас и свинцовое покрытие - пламени не выдержал. Трансляцию пожара на тот момент вели международные телеканалы - шпиль обвалился в прямом эфире.

Обрушилась и часть кровли собора, сделанная из свинцовых пластин. Пожар охватил несущие конструкции храма, а также левую башню.

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Почти сразу после этого пресс-секретарь собора Андре Фино объявил, что деревянный интерьер горит и, вероятнее всего, будет уничтожен.

Чуть позже в министерстве внутренних дел Франции - пожарная служба в его управлении - заявили, что собор, возможно, не удастся спасти, и следующие полтора часа - критические.

Но к полуночи по Парижу представители министерства отчитались о том, что каркас храма остался цел. Около половины первого ночи в еще горящий собор ненадолго зашел президент Франции Эмманюэль Макрон, он находился возле храма с вечера.

Стало ясно, что основные конструкции и интерьеры здания сохранились, алтарь и алтарный крест целы. Огонь не затронул реликвии, хранящиеся в соборе, в частности, терновый венец Иисуса Христа.

Были ли пострадавшие?

Вход в собор закрылся в шесть вечера по местному времени, и на момент начала пожара людей внутри было не так много.

Их удалось быстро эвакуировать, позднее пожарные эвакуировали и жителей всего острова Сите (около тысячи человек), на котором находится храм. Таким образом жертв удалось избежать.

Серьезно пострадал один пожарный, тушивший пламя.

Что сказал президент Макрон?

"Я мысленно со всеми католиками и всеми французами. Как и всем моим соотечественникам, мне больно видеть, как горит частица нас", - написал в "Твиттере" президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отложил речь, посвященную протестам "желтых жилетов", запланированную на понедельник, и приехал к собору с супругой Бриджит.

Побывав внутри горевшего храма уже ночью, он пообещал восстановить собор.

Макрон подчеркнул, что этого требует история Франции и в этом судьба всей республики. Пожарных он поблагодарил за смелость и профессионализм.

"Нотр-Дам - это наша история, наша литература, часть нашей души, место величайших наших событий, эпидемий, наших войн... эпицентр наших жизней. Нотр-Дам продолжает гореть, и я знаю, какую горечь и трепет испытывают сейчас очень многие наши соответечественники", - сказал он.

Случившееся президент назвал ужасной трагедией, но отметил, что худшего удалось избежать.

Восстановят ли собор Парижской Богоматери?

Во вторник французский государственный фонд сохранения культурного наследия объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора.

Семья французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино пообщала пожертвовать 100 млн евро на реконструкцию храма. Деньги предполагается потратить на необходимые для восстановления Нотр-Дама мероприятия. Средства предоставит инвестиционная компания Artemis, которой владеет семья Пино.

В ЮНЕСКО заявили, что постараются помочь в восстановлении пострадавшего здания. Параллельно французы начали самостоятельно собирать пожертвования на реставрацию храма на краудфандинговых платформах.

Эмманюэль Макрон объявил о намерении открыть международный сбор средств для восстановления собора.

Председатель конференции католических епископов Франции Эрик де Мулэн Бофор сказал, что восстановление собора займет годы.

Как отреагировали на пожар в мире?

Правообладатель иллюстрации Veronique de Viguerie/Getty Images Image caption Столица Франции пережила один из самых мрачных дней в истории

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар одним из первых среди мировых лидеров.

В "Твиттере" он предложил использовать авиацию для тушения. В главном управлении внутренней безопасности Франции заявили, что это грозит разрушением каркаса здания, поэтому с воздуха собор водой заливать не стали. Трамп позднее написал в микроблоге: "Боже, храни народ Франции".

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал пожар трагедией для наследия всего человечества и выразил соболезнования французам.

"Как больно видеть эту ужасную картину горящего собора. Нотр-Дам - символ Франции и нашей европейской культуры. Мыслями мы с нашими друзьями-французами", - говорилось в заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также выразила соболезнования в связи с пожаром.

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что Великобритания скорбит вместе с Парижем.

В Ватикане заявили, что глубоко потрясены случившимся, а собор Нотр-Дам назвали символом христианства. П

Президент России Владимир Путин на момент публикации материала пожар не комментировал.

Кто виноват?

На данный момент это не известно.

Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба.

Криминальный или террористический характер случившегося французские правоохранительные органы исключают.