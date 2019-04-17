Правообладатель иллюстрации Alexander Shalgin/Russian State Duma Press Office Image caption По данным СМИ, глава СВР Нарышкин вскоре заменит спикера Совета Федерации Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, занимавшая этот пост последние восемь лет, может покинуть верхнюю палату российского парламента, сообщили одновременно в ночь на среду сразу два российских СМИ, основываясь на своих источниках.

По данным изданий, Матвиенко, возможно, сменит директор Службы внешней разведки (СВР), бывший спикер Госдумы и экс-глава президентской администрации Сергей Нарышкин.

О грядущем уходе Матвиенко из Совета Федерации (СФ) сообщили телеканал "Дождь" и газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимных собеседников в Кремле, парламенте и других госструктурах.

Официальных комментариев этой информации пока не поступало. В пресс-службе СФ изданиям сообщили, что не комментируют слухи.

Подобные события - когда два крупных источника политновостей одновременно сообщают о крупных перестановках в руководстве России, пусть и со ссылкой на анонимных собеседников, отмечаются довольно редко.

По данным источников "Коммерсанта", в мае состоится встреча Матвиенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться ее возможный уход из СФ. "Дождь" также сообщил, что вопрос об отставке спикера решится в мае.

Би-би-си обратилась за комментариями в пресс-службы СФ и СВР.

Почему уходит Матвиенко?

О том, что Матвиенко уйдет с поста председателя верхней палаты парламента, СМИ писали с прошлого года.

Например, в августе Znak.com со ссылкой на собеседников в администрации президента и "Единой России" сообщал, что она покинет пост "в обозримом будущем", а причиной называл возраст Матвиенко. Ей 7 апреля исполнилось 70 лет.

"Дождь" и "Коммерсантъ" обращают внимание на торжественное празднования юбилея первой в истории России женщины-спикера.

Ее 70-летие отметили концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга, Матвиенко получила высшую государственную награду - орден Святого апостола Андрея Первозванного, телеканал "Россия-1" показал биографический документальный фильм "Валентина", снятый к юбилею Матвиенко.

"Праздник выглядел как прощание Матвиенко с публичной политикой", - сообщает "Дождь" со ссылкой на своих собеседников.

"Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича [Путина] и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными", - сказала сама Матвиенко в интервью для документального фильма "Валентина".

Чем запомнится СФ при Матвиенко?

Во главе Совета Федерации Матвиенко с 2011 года, до этого она с 2003 года руководила Санкт-Петербургом, а еще раньше - с 1998 по 2003 годы работала вице-премьером правительства, курируя социальный блок.

СФ в годы председательства Матвиенко дважды одобрял использование российских вооруженных сил за границей - на территории Украины в 2014 и в Сирии в 2015 году. Палата одобряла все резонансные и спорные законопроекты - о митингах, о запрете иностранного усыновления, о блокировке сайтов, об НКО-иностранных агентах.

В то же время, Матвиенко нередко публично критиковала региональных чиновников и федеральных министров.

Например, летом 2018 года она отчитала в Чите, столице Забайкалья, местную власть за "неухоженность и запущенность города", а в 2016 году ругала руководство Южно-Сахалинска за "затрапезный, неблагоустроенный город". К 2019 году руководство обоих регионов по тем или иным причинам сменилось.

При Матвиенко СФ также конфликтовал с Госдумой, отказываясь одобрять некоторые принятые нижней палатой законопроекты. Яркий пример противостояния - законопроект о контактной притравке охотничьих собак.

Впрочем, публичные скандалы случались и в самом СФ - в ноябре 2017 года сенатора Сулеймана Керимова здержали в Ницце французские полицейские по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В июне 2018 года их сняли, а Керимов вернулся в Россию, но в марте 2019 года предъявили новые - в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

А в январе 2019 года в присутствии главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки в зале заседаний СФ задержали сенатора Рауфа Арашукова - его обвинили в причастности к организации двух заказных убийств и созданию преступного сообщества.

Кто сменит женщину-спикера?

Наиболее вероятным кандидатом на замену Матвиенко "Коммерсантъ" и "Дождь" назвали главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Он знаком с законотворческой работой - до СВР Нарышкин с 2011 по 2016 годы был спикером Госдумы. За два с половиной года в СВР у него не было значимых провалов, в отличие от коллег из главного управления генштаба (военная разведка, ГРУ). Тех, например, власти США обвинили в кибератаках на серверы Демократической партии в 2016 году и в попытках вмешаться в выборы, а британские власти - в отравлении бывшего полковника управления Сергея Скрипаля и его дочери.

Правообладатель иллюстрации Anna Isakova/Russian State Duma Press Office/TASS Image caption Нарышкин знаком с законотворческой работой - он был спикером Госдумы

Нарышкин же в 2018 году встречался с тогдашним американским коллегой, главой ЦРУ Майком Помпео: руководитель СВР прилетел в Вашингтон по приглашению американской стороны несмотря на то что находится под санкциями США. Помпео тогда сказал в интервью Би-би-си, что на встрече речь шла, в частности, об угрозе возвращения боевиков ИГ, которые уехали в Сирию из России и стран Средней Азии, и о том, как Россия и США могут совместно ей противостоять.

Собеседники "Коммерсанта" утверждают, что возможный переход Нарышкина в СФ не связан с его недостатками на нынешней работе, а сам он якобы хочет быть "в публичной повестке".

И "Дождь", и "Коммерсант" напоминают, что Нарышкин, работая в должности, предполагающей высокую секретность, оставался публичным человеком - давал интервью, выступал на заседаниях Российского исторического общества, читал "тотальный диктант".

Политолог Аббас Галлямов сказал Би-би-си, что Нарышкина стоит воспринимать как одного из очень близких к Путину людей.

С президентом они познакомились еще в начале 1980-х в Ленинградском управлении КГБ. "Коммерсант" утверждает, что Нарышкин по-прежнему входит в ближайший круг Путина.

"Эта замена [Матвиенко на Нарышкина] без дополнительных разъяснений властей так и останется непонятной. В этом случае она сработает на усиление ощущения хаотичности и бессмысленности происходящего, которое и без того сейчас крепнет", - обратил внимание политолог.

Почему Совет Федерации важен?

Спикера СФ в СМИ часто называют третьим лицом в государстве после президента и председателя правительства.

С формальной точки зрения, это определение некорректно: нигде в законе не закреплено, что если обязанности главы государства не могут исполнять ни президент, ни премьер, то власть переходит к председателю верхней палаты парламента.

Тем не менее, согласно конституции, полномочия по изменению границ субъектов РФ, введению военного и чрезвычайного положения, а также по разрешению на применение российских войск за рубежом и отстранению президента от должности, сосредоточены именно у СФ, что делает спикера палаты достаточно влиятельным лицом в российской политической системе.

Матвиенко сейчас в СФ представляет исполнительную власть Санкт-Петербурга, и срок ее полномочий истекает.

РБК писал, что врио главы города Александр Беглов вновь выдвинет Матвиенко в СФ. Если Нарышкин действительно перейдет в верхнюю палату парламента, то, возможно, его туда выдвинет именно Беглов.

Впрочем, есть и другой способ попасть в СФ - через президентскую квоту - закон позволяет главе государства самостоятельно выдвигать новых членов верхней палаты, но он этим правом ни разу не пользовался.