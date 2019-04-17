Российские СМИ сообщили о скором уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, занимавшая этот пост последние восемь лет, может покинуть верхнюю палату российского парламента, сообщили одновременно в ночь на среду сразу два российских СМИ, основываясь на своих источниках.
По данным изданий, Матвиенко, возможно, сменит директор Службы внешней разведки (СВР), бывший спикер Госдумы и экс-глава президентской администрации Сергей Нарышкин.
О грядущем уходе Матвиенко из Совета Федерации (СФ) сообщили телеканал "Дождь" и газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимных собеседников в Кремле, парламенте и других госструктурах.
Официальных комментариев этой информации пока не поступало. В пресс-службе СФ изданиям сообщили, что не комментируют слухи.
Подобные события - когда два крупных источника политновостей одновременно сообщают о крупных перестановках в руководстве России, пусть и со ссылкой на анонимных собеседников, отмечаются довольно редко.
По данным источников "Коммерсанта", в мае состоится встреча Матвиенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться ее возможный уход из СФ. "Дождь" также сообщил, что вопрос об отставке спикера решится в мае.
Би-би-си обратилась за комментариями в пресс-службы СФ и СВР.
Почему уходит Матвиенко?
О том, что Матвиенко уйдет с поста председателя верхней палаты парламента, СМИ писали с прошлого года.
Например, в августе Znak.com со ссылкой на собеседников в администрации президента и "Единой России" сообщал, что она покинет пост "в обозримом будущем", а причиной называл возраст Матвиенко. Ей 7 апреля исполнилось 70 лет.
"Дождь" и "Коммерсантъ" обращают внимание на торжественное празднования юбилея первой в истории России женщины-спикера.
Ее 70-летие отметили концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга, Матвиенко получила высшую государственную награду - орден Святого апостола Андрея Первозванного, телеканал "Россия-1" показал биографический документальный фильм "Валентина", снятый к юбилею Матвиенко.
"Праздник выглядел как прощание Матвиенко с публичной политикой", - сообщает "Дождь" со ссылкой на своих собеседников.
"Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича [Путина] и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными", - сказала сама Матвиенко в интервью для документального фильма "Валентина".
Чем запомнится СФ при Матвиенко?
Во главе Совета Федерации Матвиенко с 2011 года, до этого она с 2003 года руководила Санкт-Петербургом, а еще раньше - с 1998 по 2003 годы работала вице-премьером правительства, курируя социальный блок.
СФ в годы председательства Матвиенко дважды одобрял использование российских вооруженных сил за границей - на территории Украины в 2014 и в Сирии в 2015 году. Палата одобряла все резонансные и спорные законопроекты - о митингах, о запрете иностранного усыновления, о блокировке сайтов, об НКО-иностранных агентах.
В то же время, Матвиенко нередко публично критиковала региональных чиновников и федеральных министров.
Например, летом 2018 года она отчитала в Чите, столице Забайкалья, местную власть за "неухоженность и запущенность города", а в 2016 году ругала руководство Южно-Сахалинска за "затрапезный, неблагоустроенный город". К 2019 году руководство обоих регионов по тем или иным причинам сменилось.
При Матвиенко СФ также конфликтовал с Госдумой, отказываясь одобрять некоторые принятые нижней палатой законопроекты. Яркий пример противостояния - законопроект о контактной притравке охотничьих собак.
Впрочем, публичные скандалы случались и в самом СФ - в ноябре 2017 года сенатора Сулеймана Керимова здержали в Ницце французские полицейские по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В июне 2018 года их сняли, а Керимов вернулся в Россию, но в марте 2019 года предъявили новые - в пособничестве уклонению от уплаты налогов.
А в январе 2019 года в присутствии главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки в зале заседаний СФ задержали сенатора Рауфа Арашукова - его обвинили в причастности к организации двух заказных убийств и созданию преступного сообщества.
Кто сменит женщину-спикера?
Наиболее вероятным кандидатом на замену Матвиенко "Коммерсантъ" и "Дождь" назвали главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
Он знаком с законотворческой работой - до СВР Нарышкин с 2011 по 2016 годы был спикером Госдумы. За два с половиной года в СВР у него не было значимых провалов, в отличие от коллег из главного управления генштаба (военная разведка, ГРУ). Тех, например, власти США обвинили в кибератаках на серверы Демократической партии в 2016 году и в попытках вмешаться в выборы, а британские власти - в отравлении бывшего полковника управления Сергея Скрипаля и его дочери.
Нарышкин же в 2018 году встречался с тогдашним американским коллегой, главой ЦРУ Майком Помпео: руководитель СВР прилетел в Вашингтон по приглашению американской стороны несмотря на то что находится под санкциями США. Помпео тогда сказал в интервью Би-би-си, что на встрече речь шла, в частности, об угрозе возвращения боевиков ИГ, которые уехали в Сирию из России и стран Средней Азии, и о том, как Россия и США могут совместно ей противостоять.
Собеседники "Коммерсанта" утверждают, что возможный переход Нарышкина в СФ не связан с его недостатками на нынешней работе, а сам он якобы хочет быть "в публичной повестке".
И "Дождь", и "Коммерсант" напоминают, что Нарышкин, работая в должности, предполагающей высокую секретность, оставался публичным человеком - давал интервью, выступал на заседаниях Российского исторического общества, читал "тотальный диктант".
Политолог Аббас Галлямов сказал Би-би-си, что Нарышкина стоит воспринимать как одного из очень близких к Путину людей.
С президентом они познакомились еще в начале 1980-х в Ленинградском управлении КГБ. "Коммерсант" утверждает, что Нарышкин по-прежнему входит в ближайший круг Путина.
"Эта замена [Матвиенко на Нарышкина] без дополнительных разъяснений властей так и останется непонятной. В этом случае она сработает на усиление ощущения хаотичности и бессмысленности происходящего, которое и без того сейчас крепнет", - обратил внимание политолог.
Почему Совет Федерации важен?
Спикера СФ в СМИ часто называют третьим лицом в государстве после президента и председателя правительства.
С формальной точки зрения, это определение некорректно: нигде в законе не закреплено, что если обязанности главы государства не могут исполнять ни президент, ни премьер, то власть переходит к председателю верхней палаты парламента.
Тем не менее, согласно конституции, полномочия по изменению границ субъектов РФ, введению военного и чрезвычайного положения, а также по разрешению на применение российских войск за рубежом и отстранению президента от должности, сосредоточены именно у СФ, что делает спикера палаты достаточно влиятельным лицом в российской политической системе.
Матвиенко сейчас в СФ представляет исполнительную власть Санкт-Петербурга, и срок ее полномочий истекает.
РБК писал, что врио главы города Александр Беглов вновь выдвинет Матвиенко в СФ. Если Нарышкин действительно перейдет в верхнюю палату парламента, то, возможно, его туда выдвинет именно Беглов.
Впрочем, есть и другой способ попасть в СФ - через президентскую квоту - закон позволяет главе государства самостоятельно выдвигать новых членов верхней палаты, но он этим правом ни разу не пользовался.