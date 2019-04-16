Пресса Британии: сердце Франции и душа Европы трагически вырваны

В обзоре британской прессы 16 апреля:

Символ европейской цивилизации в огне

Первые полосы британских газет и редакционные статьи посвящены чудовищному пожару в соборе Парижской Богоматери в Париже.

"Такое ощущение, что само сердце Франции и душа Европы были внезапно и злобно вырваны, - пишет Guardian. - Огонь, обрушившийся на большую часть собора, стал актом слепого и ужасного разрушения, вызвавшего сильнейшее эмоциональное потрясение у всех нас".

За пугающе короткое время огонь разрушил и обрушил одно из величайших зданий Парижа, уничтожив одно из символических мест Европы, пережившее жестокость французской революции и мировых войн XX века, пишет газета.

"Пока не ясно, что останется от великого здания в холодном утреннем свете, хотя с наступлением ночи величественные западные башни все еще высились в небе, гордые, но уязвимые".

Боль для города и страны будет огромной, резонансной и почти непостижимой, пишет Guardian. Нотр-Дам - воплощение французской столицы и самой Франции.

И все же собор принадлежит не только французам, но и всем нам, пишет издание. Это часть нашего общего художественного наследия. Он принадлежит европейской цивилизации, которую олицетворяло это величественное средневековое здание.

"Жестокость случившегося по отношению к этому величайшему из европейских городов практически не поддается рациональной реакции, - говорится далее в статье. - Франция 2019 года - трагически разделенная нация. Париж уже был местом действия некоторых самых жестоких проявлений террористического насилия современности. Слишком рано говорить о том, что могло вызвать пожар на Иль-де-ла-Сите. Было бы неосторожно спекулировать до того, как факты станут известны".

Такие события могут рассматриваться как нечто более значимое, чем страшная и трагическая ночь, разрушения и потери, считает газета.

"Нотр-Дам восстанет снова. Париж переживет это, как он пережил многое другое. Франция сплотится, - говорится в заключение редакционной статьи в Guardian. - Но нельзя отрицать травмирующее воздействие случившегося с французской жизнью в Париже на Страстной неделе 2019 года. Был нанесен удар по доверию городу, нации, культуре и континенту".

Именно в такой момент, когда мы скорбим вместе с Францией, особенно глупо делать вид, что мы все не принадлежим одной европейской культуре, считает издание.

Илон Маск поможет НАСА бороться с астероидами

Times пишет о том, что НАСА выбрала космическую компанию Илона Маска для помощи в борьбе с астероидами, которые могут упасть на Землю.

НАСА планирует направить космический корабль на астероид на высокой скорости, чтобы посмотреть, сможет ли он изменить свой курс. Компания Маска поможет запустить такой космический корабль. Для вывода на орбиту космического "антиастероидного" корабля будет использован Falcon 9.

Проект называется Dart ("Тест на перенаправление двойного астероида") и разрабатывается в партнерстве с Университетом Джона Хопкинса в Балтиморе

В то время как астероиды размером со стол все время падают на Землю, новый проект должен предотвратить разрушительный эффект от падения астероида размером с Биг-Бен, пишет издание. Правда, падение таких огромных астероидов происходит примерно раз в несколько тысяч лет. При падении такого астероида погибнут миллионы людей, а также он спровоцирует землетрясения и пожары.

Ученые считают, что если курс астероида изменить в нужное время всего на 1 см в секунду, то этого может быть достаточно для предотвращения катастрофы.

НАСА выбрала тестовый астероид, чтобы проверить теорию. Космический корабль НАСА будет запущен с авиабазы Ванденберг в Калифорнии в июне 2021 года. Стоимость проекта - 69 миллионов долларов США.

Спустя год, в октябре 2022 года, он отделится от Falcon 9 и попытается ударить по астероиду, который будет на расстоянии около 11 миллионов километров от Земли.

Женщины в Британии рожают, когда накопят достаточно денег

Все больше женщин в Британии откладывают рождение первого ребенка до сорокалетия, а то и позже. Об этом пишет Times, ссылаясь на данные управления национальной статистики.

Позднее материнство - вынужденная мера, связанная с растущей стоимостью воспитания и обучения детей, пишет издание.

Врачи отмечают, что в этом возрасте несколько выше риск осложнения при беременности и родах и рост числа женщин, которые впервые становятся матерями в зрелом возрасте, заставляет задуматься о том, что больше ресурсов должно быть направлено на помощь таким женщинам.

Одновременно, как пишет Times, неуклонно снижается и число совсем молодых матерей, родивших первого ребенка до наступления совершеннолетия.

Этот тренд объясняется большей доступностью контрацептивов и повысившимся качеством просвещения в вопросах личных и сексуальных отношений.