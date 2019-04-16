СМИ России: "Газпром" вынуждают договариваться с Украиной

В обзоре российских СМИ 16 апреля:

"Ведомости", "Коммерсант": на максимальной скорости

Владимир Путин готов изменить маршрут первой в России высокоскоростной железной дороги, пишут газеты "Ведомости" и "Коммерсант".

Президент поддержал проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "Согласен", - написал он 10 апреля в ответ на просьбу врио губернатора города Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Магистраль сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое - с 11 млн до 33 млн человек в год.

До последнего времени, пишет газета, речь шла о строительстве такой дороги до Нижнего Новгорода. Но проработка ВСМ до Нижнего Новгорода продолжается, пишут "Ведомости" и со ссылкой на мнение федерального чиновника высказывают предположение, что президент не будет делать публичных заявлений, тема ВСМ в Казань и Нижний Новгород просто уйдет с повестки дня.

Впрочем, у экспертов есть большие сомнения в целесообразности строительства скоростной магистрали до культурной столицы России. ВСМ позволит сэкономить всего около часа в пути по сравнению с существующим "Сапсаном", пишет газета, да и скорость "Сапсана" можно увеличить, улучшив верхнее строение пути.

"Сапсан" может ускориться с максимальных 250 км/ч до 350 км/ч, если модернизировать существующую магистраль, согласен председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин, тогда добраться можно будет за 2,5 часа и не потребуется строить новую дорогу.

В преддверии выборов губернатора все больше ожиданий, что на Санкт-Петербург прольется золотой дождь, говорит вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров.

Проект ВСМ, по его словам, безусловно, принесет очки и Беглову, и президенту, но реализовать его сложно, а необходимость новой дороги при наличии "Сапсана" и недорогого авиасообщения сомнительна.

"Коммерсант": принуждение к сотрудничеству

Газета "Коммерсант" не исключает, что решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку "Северного потока-2" вынудит "Газпром" согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал.

Дания остается единственной страной, которая не дала разрешения на прокладку "Северного потока-2"» через свою территорию. Россия, Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы.

Говорить о том, что "Северный поток-2" не будет построен к 1 января 2020 года, еще рано, полагает Данила Бочкарев из института "Восток-Запад".

"Думаю, об этом можно будет сказать, если Дания не даст разрешения к началу осени", - считает эксперт.

Но даже при нарушении сроков ввода "Северного потока-2" "Газпром" сохраняет свои обязательства по поставке газа в Европу, отмечает "Коммерсант". При этом сценарии существенно снизить транзит через Украину у "Газпрома" не получится даже с учетом запуска второй нитки "Турецкого потока".

По оценке Марии Беловой из Vygon Consulting, при условии запуска двух ниток "Турецкого потока" на 32 млрд кубометров, загрузки Трансбалканского газопровода в реверсном режиме и при сохранении объемов поставок российского газа в Европу на уровне 2018 года потребность в украинском транзите составит 68 млрд кубометров.

По мнению Данилы Бочкарева, Дания затягивает выдачу разрешений для "Северного потока-2", чтобы усилить позицию Украины на предстоящих переговорах с "Газпромом" по транзиту. Данила Бочкарев полагает при этом, что Дания в конечном итоге даст разрешение.

"В противном случае Копенгаген столкнется с резким ухудшением отношений с Москвой и Берлином, едва ли Дания будет так рисковать ради проекта, который не имеет к ней прямого отношения", - считает эксперт.

"Ведомости": фильтр для жалоб в ЕСПЧ?

В ближайшие недели в Госдуму может быть внесен законопроект о компенсациях за ненадлежащие условия содержания под стражей. Об этом со ссылкой на заявление уполномоченного России при Европейском суде по правам человека Михаила Гальперина пишет газета "Ведомости".

Предполагается, что жалобы осужденных будут рассматриваться в порядке Кодекса административного судопроизводства, уточнил Гальперин. Это означает, что не осужденным придется доказывать, что с ними плохо обращались сотрудники исправительных учреждений, а администрациям учреждений обосновывать факт отсутствия нарушений.

Размер компенсации устанавливается с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины со стороны органов государственной власти.

Между тем пыточные условия в СИЗО и тюрьмах остаются одним из самых распространенных поводов для обращений россиян в ЕСПЧ, отмечают "Ведомости".

Руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев говорит, что сама по себе идея компенсации за плохие условия содержания за решеткой хорошая.

Проблема в том, что российские власти часто видят в таких законах лишь способ ограничить число жалоб в ЕСПЧ. Сейчас за волокиту и неисполнение решений суда назначают такие маленькие компенсации, что ЕСПЧ все равно приходится рассматривать такие жалобы.

На самом деле такой закон может послужить своего рода фильтром, замедляя и усложняя процедуру обращения россиян в Страсбургский суд, не исключает правозащитник. Может быть, заявителей в ЕСПЧ даже станет поменьше, но поток жалоб не прекратится, рассуждает он.

Коротеев предупреждает, что проблему, связанную с условиями содержания заключенных, такая мера вряд ли решит.

Все-таки нужно подумать о том, чтобы меньше сажать в СИЗО или сажать на более короткие сроки, говорит он, приводя в пример суды штата Калифорния. Они просто запретили брать под стражу новых обвиняемых и подозреваемых в случае отсутствия свободных мест.

"Известия": криминальная подземка

Газета "Известия" рассказывает, какие из станций московского метро наиболее опасны с точки зрения преступности. В топ самых криминальных вошли Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.

Эти станции из года в год остаются самыми проблемными, поскольку служат крупными пересадочными узлами с постоянным и большим потоком пассажиров. Кроме того, они прилегают к вокзалам - традиционно проблемным локациям, пишут "Известия" со ссылкой на данные УВД на московском метрополитене.

Всего за 2018 год на станциях и в переходах столичной подземки правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, из них 507 (около 43%) приходится на различные кражи: сумок, пакетов, а также кошельков и телефонов.

Активнее всего воры действовали на четырех линиях метро: в лидерах антирейтинга Замоскворецкая (зеленая) ветка — там зафиксировано 78 краж. На Кольцевой и Арбатско-Покровской линиях злоумышленники совершили по 75 преступлений, еще 66 раз обокрали пассажиров на Таганско-Краснопресненской ветке.

Несмотря на усиливающиеся меры безопасности, злоумышленники все равно будут продолжать промышлять в столичном метро, поскольку считают его своими "угодьями", рассказал "Известиям" полковник милиции в отставке, адвокат Евгений Черноусов. По его словам, воры постоянно совершенствуют тактику и не боятся камер.

"Для многих (преступников) это - традиционный промысел, от которого они не откажутся, - пояснил он. - К тому же карманные кражи - третий по доходности вид преступлений, после наркоторговли и квартирных краж. Недельная выручка карманников с лихвой окупает все затраты и трудности - речь может идти о сотнях тысяч рублей".

РИА Новости: платная развилка

В России могут появиться платные перекрестки, сообщает РИА Новости. Они помогут решить проблему пробок в России, так как автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок. Такой эксперимент планируется провести в 2020 году в одном из городов страны, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".

По словам инициаторов проекта, уменьшение трафика в определенные часы в узком месте на 10-20% позволит проехать оставшимся водителей, которые заплатят за проезд ради экономии времени.

Идея будет протестирована в рамках проекта "Умный город" в одном из регионов России, который будет определен к 2020 году - скорее всего, платные перекрестки появятся в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске, пояснил собеседник агентства.

Среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от 4% до 15% потерь ВВП, отмечают в "Автонет".

"Посчитать точную цифру практически невозможно. Затор в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", - пояснили в организации.

"Автонет" опирается на проведенный в 2006 году эксперимент с перекрестками в Стокгольме. Тогда правительство установило 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами, деньги списывались с банковского счета водителя.

В результате пробок стало меньше на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, выхлопы углекислого газа упали на 14%, отметили в "Автонете".

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Обзор подготовила Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си