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Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, которая в конце 2016 года была осуждена на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенному в России "Исламскому государству".

Выступая в суде, Караулова (сменила имя на Александру Иванову) назвала свой поступок "самой большой глупостью", которую она когда-либо делала в жизни.

"Все эти 3,5 года были по-настоящему тяжелыми, может, не столько для тебя, сколько для близких. Мне тяжело находиться под этим вниманием, контролем, когда каждый взгляд просматривается, где тяжело не совершить ошибку. Я понимаю, что больше нужна дома, чем здесь. Я нужна своим близким. Я работать хочу, хочу пойти учиться. Я многое могу, только бы это будущее наступило быстрее, потому что настоящего у меня, можно сказать, нет. Мама, папа, я вас очень люблю", - цитирует ее РИА Новости.

Караулова призналась, что раскаивается в содеянном. "Содеянное и произошедшее - самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую не перестаю себя корить, продолжаю об этом думать", - сказала она на заседании.

"Я очень рад решению суда, но почему суд встал на нашу сторону, не могу объяснить, - сказал Би-би-си адвокат Карауловой Сергей Бадамшин. - Нас поддерживала [омбудсмен] Татьяна Москалькова, хотел бы ей передать слова благодарности, коллеги помогали, и, конечно, общественное мнение".

По словам адвоката, через 10 дней, если прокурор не будет обжаловать решение, Караулова должна покинуть колонию. "Пока непонятно, будет ли он это делать, но мы надеемся донести ему и генпрокуратуре свои доводы, чтобы Варя наконец вышла на свободу и была с семьей", - добавил Бадамшин.

Отец Карауловой сказал РИА Новости, что не ожидал такого решения суда. "Все, сейчас готовимся, принимаем, вперед учиться, вперед работать, жить на полную катушку, помогать людям. Варя так сияет, такая счастливая", - добавил Павел Караулов.

Иванова (Караулова) при желании сможет восстановиться в МГУ, для нее, как и для всех, действует стандартная процедура, сказал РИА Новости декан философского факультета Владимир Миронов.

Караулова продолжит обучение в московском университете "Синергия", а не в МГУ, сообщил агентству первый проректор вуза Артем Васильев.

Три взыскания

Прокурор и администрация исправительной колонии №1 в Вологодской области, где отбывала наказание Караулова, была против ее условно-досрочного освобождения.

"Осужденная характеризуется отрицательно, потому что имеет два непогашенных взыскания… Администрация учреждения считает нецелесообразным применить к ней условно-досрочное освобождение на неотбытый срок 1 год 10 дней", - заявил в суде представитель колонии.

Как пояснил ранее в суде уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димон, у Карауловой с весны 2017 года было три взыскания, одно из которых было погашено.

"Первое взыскание было наложено за то, что она шла по плацу одна, потому что по внутренним правилам исправительного учреждения можно передвигаться только вдвоем-втроем. После разговора с мамой она пошла одна, вылетело у нее из головы это правило. Это взыскание погашено: она получила поощрение за активное участие", - рассказал он.

Второе взыскание было связано с тем, что у Карауловой во время работы в раскроечном цеху не были застегнуты пуговицы на спецодежде. Третье взыскание она получила за то, что "в отряде прилегла на кровать и слегка коснулась головой подушки", - это было расценено как нарушение внутреннего распорядка колонии.

Студентка второго курса МГУ Варвара Караулова (позднее она сменила имя на Александру Иванову) пропала в мае 2015 года. Как стало известно, что она тайно улетела в Турцию и была там задержана при попытке перейти через границу с Сирией. Из Турции Караулову депортировали в Россию, где она попала под наблюдение ФСБ.

В октябре 2015 года она была арестована по обвинению в попытке примкнуть к ИГ. В декабре 2016 года суд приговорил ее к 4,5 годам колонии.