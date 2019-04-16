Пулитцеровскую премию вручили за освещение стрельбы и финансов Трампа

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Лауреатами Пулитцеровской премии - самой престижной американской награды в области журналистики - стали издания New York Times и Wall Street Journal, писавшие о финансах Дональда Трампа, и Capital Gazette, в редакцию которой в июне прошлого года ворвался стрелок.

В мэрилендской Capital Gazette не праздновали получение премии. Журналисты получили награду за освещение стрельбы в собственной редакции.

Пятеро журналистов газеты погибли в результате нападения вооруженного мужчины на редакцию в июне прошлого года. Несмотря на трагедию, на следующий день после атаки редакция вышла на работу. Первую полосу пятничного номера редакция посвятила погибшим коллегам.

Газете была присуждена премия в сто тысяч долларов.

Media playback is unsupported on your device "Завтра мы выпустим эту чертову газету!" Нападение на редакцию Capital Gazette

Позднее власти заявили, что нападавший проиграл суд против газеты, которая писала про обвинения в домогательствах в его адрес.

Газета New York Times получила премию за расследование обвинений в уклонении от уплаты налогов в адрес Дональда Трампа. Газета утверждает, что нынешний президент США в 1990-е годы был замешан в сомнительных операциях, а в некоторых случаях - в откровенно мошеннических.

В октябре прошлого года налоговая инспекция штата Нью-Йорк подтвердила, что ведет расследование по материалам газеты.

Журналисты Wall Street Journal тоже получили "Пулитцера" за расследование о Трампе. Именно эта газета первой поговорила с женщинами, которые, как утверждают, имели связь с Трампом (среди них порнозвезда Сторми Дэниэлс), и написала о том, что некоторым из них президент якобы передавал деньги за молчание через своих приближенных.

Престижный приз за общественную работу достался South Florida Sun Sentinel за освещение последствий стрельбы в школе имени Марджери Стоунмен Дуглас во Флориде. Газеты выпустила серию материалов о том, что власти были плохо подготовлены к трагедии.

Пулитцеровская премия вручается ежегодно с 1917 года, на данный момент в 21 категории - за достижения в области журналистики (14 категорий), а также литературы, драматургии, истории и музыки (семь категорий).