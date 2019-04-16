Пулитцеровскую премию вручили за освещение стрельбы и финансов Трампа
Лауреатами Пулитцеровской премии - самой престижной американской награды в области журналистики - стали издания New York Times и Wall Street Journal, писавшие о финансах Дональда Трампа, и Capital Gazette, в редакцию которой в июне прошлого года ворвался стрелок.
В мэрилендской Capital Gazette не праздновали получение премии. Журналисты получили награду за освещение стрельбы в собственной редакции.
Пятеро журналистов газеты погибли в результате нападения вооруженного мужчины на редакцию в июне прошлого года. Несмотря на трагедию, на следующий день после атаки редакция вышла на работу. Первую полосу пятничного номера редакция посвятила погибшим коллегам.
Газете была присуждена премия в сто тысяч долларов.
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Позднее власти заявили, что нападавший проиграл суд против газеты, которая писала про обвинения в домогательствах в его адрес.
Газета New York Times получила премию за расследование обвинений в уклонении от уплаты налогов в адрес Дональда Трампа. Газета утверждает, что нынешний президент США в 1990-е годы был замешан в сомнительных операциях, а в некоторых случаях - в откровенно мошеннических.
В октябре прошлого года налоговая инспекция штата Нью-Йорк подтвердила, что ведет расследование по материалам газеты.
Журналисты Wall Street Journal тоже получили "Пулитцера" за расследование о Трампе. Именно эта газета первой поговорила с женщинами, которые, как утверждают, имели связь с Трампом (среди них порнозвезда Сторми Дэниэлс), и написала о том, что некоторым из них президент якобы передавал деньги за молчание через своих приближенных.
Престижный приз за общественную работу достался South Florida Sun Sentinel за освещение последствий стрельбы в школе имени Марджери Стоунмен Дуглас во Флориде. Газеты выпустила серию материалов о том, что власти были плохо подготовлены к трагедии.
Пулитцеровская премия вручается ежегодно с 1917 года, на данный момент в 21 категории - за достижения в области журналистики (14 категорий), а также литературы, драматургии, истории и музыки (семь категорий).