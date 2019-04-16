"Левада-центр": одобрение Сталина в России бьет рекорды

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Число россиян, положительно оценивающих Иосифа Сталина и его роль в истории страны, продолжает расти. В марте 2019 года оно достигло рекордных показателей. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

70% опрошенных заявили, что положительно относятся к роли Сталина в российской истории. Этот показатель начал расти в 2014 году и достиг пика в 2019-м.

Впервые более половины опрошенных (51%) относятся к Сталину с восхищением, уважением или симпатией. Это максимальный показатель за последние 20 лет.

Три причины

Политолог Екатерина Шульман называет три причины таких настроений в обществе.

"Первая - это ход времени. События все дальше и дальше. Соответственно живая историческая память уходит, поэтому Наполеон - это торт, а не человек, который напал на Россию, Гитлер - это мем, а Сталин - это "кубанские казаки". Какое-то совсем отдаленное прошлое. Поэтому и отношение как к королю Артуру".

"Вторая причина - это государственная пропаганда. Давайте не будем закрывать глаза на то, что Сталин рекламируется как победитель в войне и мудрый правитель. И в принципе советский исторический период рекламируется как наилучшее возможное время".

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"И третья, самая интересная, - та, что отвечает за динамику. Это антиэлитные настроения. Мем "Сталин" - не он сам, а то, что от него осталось в живой народной памяти - воспринимается как символ сурового порядка и последнего аргумента в борьбе с зажравшимися чиновниками, на которых нет никакой управы. "Сталина на вас нет" - это значит управы на вас нет. На кого? Это люди не друг о друге говорят, это люди говорят о начальстве".

Сожаления о советской эпохе

Динамика общественного мнения в 2000-е годы, отмечают в "Левада-центре", свидетельствует о трех периодах преобладания тех или иных оценок персоны Сталина.

В начале нулевых годов отмечался разброд умонастроений населения в оценках вождя, практически равное соотношении положительных и негативных мнений.

В 2008-2014 годах преобладало нейтральное, безоценочное отношение. С 2015 года фиксируется снижение доли жителей России, настроенных нейтрально, негативно и затруднившихся ответить на вопросы о Сталине.

При этом, по данным "Левада-центра", во всех возрастных группах доля опрошенных с позитивным отношением доминирует над долей опрошенных с негативными оценками.

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"Некоторые сожаления о советской эпохе и о Сталине как о руководителе в целом укрепляются. Сталин - главный человек, который победил фашизм, которому приписываются заслуги в победе в Великой Отечественной войне. А победа в войне - символ национальной гордости для всех без исключения россиян. Даже для тех, кто родился в постсоветский период", - объясняет социолог "Левада-центра" Карина Пипия.

"Присутствуют и некоторые разочарования в социальной политике и ухудшение материального положения, особенно после пенсионной реформы, которая была очень негативно воспринята в обществе и расценена как отказ государства от выполнения своих социальных гарантий", - утверждает эксперт.

Карина Пипия также отмечает, что наиболее заметный рост симпатий к Сталину демонстрирует самая молодая возрастная группа, респонденты в возрасте от 18 до 30 лет.

"Они все воспринимают не из собственного опыта, а исходя из мифологических представлений, которые подпитываются более старшими поколениями", - говорит социолог.

"Левада-центр" опросил в марте репрезентативную выборку населения в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах Российской Федерации.