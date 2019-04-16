Роскомнадзор о Facebook и Twitter: "Давайте есть слона по частям"

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что компаниям Facebook и Twitter предоставлено еще девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в Россиию. Он выразил надежду, что до блокировки этих сервисов в России дело не дойдет.

"Давайте есть слона по частям. Суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации", - сказал Жаров журналистам во вторник.

Мировой суд Таганского района Москвы в апреле вынес Facebook и Twitter штрафы по 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории России.

По его словам, на выполнение требований российского закона Facebook и Twitter предоставлено девять месяцев. "Надеюсь до этого [блокировки] не дойдет", - добавил он.

Чего требуют от Twitter и Facebook

Переноса персональных данных российских пользователей в Россию требует закон, который вступил в силу в сентябре 2015 года.

Роскомнадзор потребовал от Twitter отчитаться о локализации персональных данных россиян в декабре 2018 года. В конце января регулятор сообщил, что завел в отношении Twitter административное дело, поскольку ответ компании его не удовлетворил.

В суде 5 апреля представитель Роскомнадзора объяснял, что Twitter в одном из писем пообещал локализовать данные россиян на территории России, но так и не предоставил подробностей переноса. Представители Twitter настаивали на том, что оперативно реагировали на все претензии, и подчеркивали, что у компании нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора.

В итоге суд оштрафовал Twitter на 3 тысячи рублей. 12 апреля судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы принял решение оштрафовать на ту же сумму Facebook.

3 тысячи рублей - минимальный штраф по статье 19.7 КоАП (непредоставление информации). Максимальный штраф составляет 5 тысяч рублей.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что компания не будет переносить серверы, содержащие личные данные пользователей, в страны, где регулярно нарушаются права человека. Названия стран он не уточнял.

"Telegram существует, загружается медленнее"

Жаров признал также, что существующая система не справляется c блокировкой мессенджера Telegram, но ведомство все равно продолжает блокировать его IP-адреса.

"Очевидно, что существующая система блокировки, которая предполагает блокировку операторами связи по сигнатуре IP-адрес и DNS, не оказывает того воздействия, которая должна была бы оказывать, если бы мы говорили о блокировке. Но мы сейчас говорим о противодействии распространению запрещенной информации на территории РФ", - цитирует Жарова агентство Интерфакс.

"Мы по-прежнему определяем IP-адреса, на которых Telegram существует. Блокируем их. Периодически вы, наверное, наблюдаете на своем смартфоне, что загружается он медленнее", - добавил глава Роскомнадзора.

Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году после того, как компания отказалась передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

За это в октябре 2017 года мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей, а весной 2018 года Роскомнадзор обратился в суд с заявлением о немедленной блокировке Telegram в России. 13 апреля суд принял решение о блокировке.

Решения российских судов юристы Telegram обжаловали в Европейском суде по правам человека.

Представители компании неоднократно объясняли, что исполнить требование о передаче ключей ФСБ технически невозможно.