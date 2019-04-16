Россияне получат право на ипотечные каникулы. Как это будет работать?

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит россиянам не платить за ипотеку в течение шести месяцев. Но не всем. Русская служба Би-би-си объясняет, как и для кого это будет работать.

Законопроект об ипотечных каникулах - периоде, в который заемщик, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, может не вносить платежи по ипотечному кредиту - был внесен в Госдуму в конце февраля группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Изначально идея введения ипотечных каникул принадлежала российскому Центробанку. По данным ЦБ на конец 2018 года, в России насчитывалось 1,4 млн действующих договоров ипотечного кредитования совокупным объемом более 3 трлн рублей.

Банк России сообщал, что в 2018 году 53% всех жалоб от граждан по вопросам ипотеки касались невозможности исполнять обязательства по договору. Годом ранее доля таких жалоб была 44%.

Ни один из перечисленных в законопроекте об ипотечных каникулах параметров в состав кредитной истории не входит, поэтому посчитать долю должников, которые могли бы подпасть под его действие, не представляется возможным, пояснил Русской службе Би-би-си директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

По состоянию на 1 марта, количество ипотечных кредитов, по которым имеется нарушение заемщиками своих обязательств, составляет около 70 тысяч, свидетельствуют данные НКБИ. Это около 2% от общего числа предоставленных ипотечных кредитов.

В феврале идею ипотечных каникул поддержал и президент Владимир Путин.

Условия ипотечных каникул

Законопроект предусматривает несколько ситуаций, в которых заемщик-физлицо, получивший кредит для покупки единственного жилья, может попросить банк об отсрочке платежей или уменьшении их размера на срок до шести месяцев.

Сделать это можно в нескольких случаях: если заемщик теряет работу (при условии регистрации в службе занятости), при получении I или II группы инвалидности, в случае смерти трудоспособного близкого родственника, имеющего на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

И наконец, в случае, если семейный доход супругов-заемщиков снижается более чем на 30%.

Ипотечные каникулы также смогут получить заемщики, в семье у которых увеличивается количество находящихся на их иждивении детей или инвалидов I или II группы - при условии, что доход такого заемщика снизится на 20%, а размер среднемесячных выплат превысит 40%.

Воспользоваться такой отсрочкой можно будет один раз.

Банк, получивший от заемщика заявление об отсрочке, должен рассмотреть его и направить ответ в течение пяти рабочих дней.

В период ипотечных каникул переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.

Когда заработает?

Закон вступит в силу в день его официальной публикации. Он будет распространяться на тех, у кого уже есть ипотека, и на тех, кто оформит ее уже после вступления закона в силу.

Предполагается, что на ипотечные каникулы не смогут рассчитывать те, кто взял кредит на дорогое жилье.

Максимальный размер кредита, с которым заемщик вправе рассчитывать на каникулы, предлагается установить правительству. Сумма кредита на такое жилье должна начинаться от 15-20 млн рублей, говорил ранее "Ведомостям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.