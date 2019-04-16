В Лондоне задержали более 120 участников митинга экоактивистов

Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption На мосту Ватерлоо в центре Лондона были задержаны около ста человек

Более 120 экоактивистов задержаны в Лондоне после масштабной акции протеста Extinction Rebellion, которая проводится с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Акция в центре британской столицы продолжается уже вторые сутки. Ночь на вторник многие ее участники провели в палатках, установленных на мосту Ватерлоо, на площади перед парламентом и на Оксфорд-стрит.

По данным лондонской полиции, из-за демонстраций пришлось изменить 55 автобусных маршрутов, в результате чего проблемы с транспортом коснулись почти 500 тысяч человек.

Большинству задержанных вменяется в вину нарушение общественного порядка, пять человек задержаны по подозрению в причинении ущерба штаб-квартире компании Shell.

"Продолжающиея демонстрации приводят к серьезным сбоям в работе общественного транспорта и малого бизнеса, а также мешают жителям Лондона, которые занимаются своими повседневными делами", - сказал представитель лондонской полиции Колин Уингроув.

В движении Extinction Rebellion заявили о намерении "перекрыть Лондон" до 29 апреля в ходе серии протестов.

Сотни протестующих пытались противостоять полиции разными способами: в частности, четверо активистов приковали себя к грузовику, припаркованному на мосту.

Media playback is unsupported on your device "Нам будет нечего спасать": активисты перекрыли центр Лондона

Один из демонтстрантов - Бен Мосс - пояснил, что приковал себя к грузовику в качестве "ответа на моральный аспект климатического кризиса и экологического коллпаса".

Ранее члены движения Extinction Rebellion перекрывали мосты, разливали искусственную кровь на Даунинг-стрит, пикетировали штаб-квартиру Би-би-си и раздевались в парламенте.

Image caption Несколько активистов приковали себя к грузовику на мосту Ватерлоо

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Ночь на вторник многие демонстранты провели в палатках

Активисты заявляют, что они хотят добиться снижения вредных выбросов в атмосферу к 2025 году под контролем общественности, а также требуют от правительства "говорить правду об изменении климата".

Один из основателей движения Роджер Халлам уверен, что массовое участие в акциях и гражданское неповиновение увеличивают шансы на позитивные изменения.

В то же время многие лондонцы в соцсетях критикуют активистов за то, что они создают дополнительную нагрузку на полицию и мешают людям свободно перемещаться по городу.