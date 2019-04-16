В Лондоне задержали более 120 участников митинга экоактивистов
Более 120 экоактивистов задержаны в Лондоне после масштабной акции протеста Extinction Rebellion, которая проводится с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата.
Акция в центре британской столицы продолжается уже вторые сутки. Ночь на вторник многие ее участники провели в палатках, установленных на мосту Ватерлоо, на площади перед парламентом и на Оксфорд-стрит.
По данным лондонской полиции, из-за демонстраций пришлось изменить 55 автобусных маршрутов, в результате чего проблемы с транспортом коснулись почти 500 тысяч человек.
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Большинству задержанных вменяется в вину нарушение общественного порядка, пять человек задержаны по подозрению в причинении ущерба штаб-квартире компании Shell.
"Продолжающиея демонстрации приводят к серьезным сбоям в работе общественного транспорта и малого бизнеса, а также мешают жителям Лондона, которые занимаются своими повседневными делами", - сказал представитель лондонской полиции Колин Уингроув.
В движении Extinction Rebellion заявили о намерении "перекрыть Лондон" до 29 апреля в ходе серии протестов.
Сотни протестующих пытались противостоять полиции разными способами: в частности, четверо активистов приковали себя к грузовику, припаркованному на мосту.
Один из демонтстрантов - Бен Мосс - пояснил, что приковал себя к грузовику в качестве "ответа на моральный аспект климатического кризиса и экологического коллпаса".
Ранее члены движения Extinction Rebellion перекрывали мосты, разливали искусственную кровь на Даунинг-стрит, пикетировали штаб-квартиру Би-би-си и раздевались в парламенте.
Активисты заявляют, что они хотят добиться снижения вредных выбросов в атмосферу к 2025 году под контролем общественности, а также требуют от правительства "говорить правду об изменении климата".
Один из основателей движения Роджер Халлам уверен, что массовое участие в акциях и гражданское неповиновение увеличивают шансы на позитивные изменения.
В то же время многие лондонцы в соцсетях критикуют активистов за то, что они создают дополнительную нагрузку на полицию и мешают людям свободно перемещаться по городу.