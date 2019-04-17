Кириллу Серебренникову достались две "Золотые маски"

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Режиссер Кирилл Серебренников, которому 8 апреля суд заменил домашний арест подпиской о невыезде, получил сразу две театральные премии "Золотая маска" на прошедшей во вторник в Большом театре церемонии.

Награды в категории "Лучший балетный спектакль" удостоилась постановка "Нуреев", в которой Серебренников принимал участие, а в категории "Лучшая работа режиссера в драме" его же "Маленькие трагедии".

Выступая на церемонии, режиссер сказал: "Спасибо большое, надеюсь, что вы мне это дали за то, что вам действительно понравился спектакль. Все это было бы невозможно без людей, которые делали этот спектакль. Это было бы невозможно без моего отца, который со мной каждую секунду, без Александра Сергеевича Пушкина".

Год назад, находясь под домашним арестом, Серебренников также удостоился "Золотой маски". Тогда жюри и зрители отметили его спектакль "Чаадский" в номинации "Опера/Работа режиссера".

Комментируя успех балета "Нуреев", чья премьера несколько раз переносилась и состоялась только в декабре 2017 года, режиссер посетовал на то, что на награждении не присутствует Илья Демуцкий, который написал этот спектакль.

Он также поблагодарил свою команду и Большой театр - "единственный, в котором можно сделать такой большой спектакль", добавив, что в работе ему помогал сам Рудольф Нуреев, который, как выразился Кирилл Серебренников, сам любил хайп.

"У нас была веселая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается" - добавил лауреат.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Юрий Посохов и Кирилл Серебренников получили награды как хореограф и режиссер балета "Нуреев"

Позже, рассказывая о своем спектакле "Маленькие трагедии", Серебренников отметил символичность выбора произведения Пушкина: "Александр Сергеевич подходит на все случаи жизни в России - когда ты гуляешь и когда ты под домашним арестом".

Дело Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников был арестован 22 августа 2017 года в рамках расследования дела о хищениях в театре Гоголь-центр, получившего название "Дело Седьмой студии".

По версии следствия, при участии режиссера были похищены средства на сумму 133 млн рублей, выделенных государством для проекта "Платформа" в 2011- 2014 годах.

Вместе с Серебренниковым обвиняемыми по делу проходят еще пять человек.

Сам режиссер, а также остальные подсудимые - за исключением бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой - свою вину в хищении не признают.

Выступая во вторник на сцене Большого театра во время церемонии "Золотая маска", Кирилл Серебренников, обращаясь к театральному сообществу, призвал беречь свободу художника в театре всеми силами, вопреки всему.