Пожар в Нотр-Даме: судьба собора решилась в считанные минуты

Media playback is unsupported on your device Первые кадры: как выглядит Нотр-Дам внутри после пожара

Судьба собора Парижской Богоматери решилась в течение считаных минут, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

"Теперь мы знаем, что все решилось в течение 15 минут - максимум получаса", - заявил он.

В последние критические для спасения памятника истории и культуры минуты слаженная и решительная работа пожарных позволила не допустить дальнейшее распространение огня.

Нуньес высоко оценил мужество и решительность пожарных, которые рисковали собственной жизнью, чтобы спасти каменное сооружение здания и его две башни.

Прежде чем приступить к работам по устранению последствий пожара, полиция и пожарные службы потратят следующие 48 часов на оценку безопасности и охраны сооружения.

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Причина пожара все еще неясна. Прокурор Парижа Реми Хейтц заявил, что его ведомство рассматривает пожар как случайное происшествие, однако назначил 50 человек для расследования причин случившегося.

Другие чиновники предположили, что возгорание может быть связано с масштабными ремонтными работами, проводившимися в соборе.

Пожарным удалось спасти главные предметы искусства и религиозные артефакты, хранившиеся внутри Нотр-Дама, в том числе терновый венец Иисуса Христа, и тунику, которая, по преданию, была на Людовике IX, когда он привез венец в Париж.

Каким-то чудом, как пишет французская пресса, не пострадали знаменитые огромные витражные окна-розы, восходящие к XIII веку. Не поддались огню и теперь уже эвакуированы и статуи 12 апостолов.

Прославленный главный орган уцелел в огне, но немного пострадал от воды во время тушения.

Не получили повреждений и прославленные Виктором Гюго колокола собора Нотр-Дам.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить пострадавший в результате сильного пожара собор в течение пяти лет.

"Мы отстроим Нотр-Дам, чтобы он стал еще более красивым. И я хочу, чтобы это было сделано за пять лет. Мы можем это сделать, мы будем мобилизованы", - сказал Макрон в телеобращении к нации во вторник.

"Французы в силах превратить это несчастье в возможность сплотиться, глубоко задуматься о том, кем мы были и кем мы должны быть, и стать лучше", - добавил глава государства.

Макрон также поблагодарил пожарных, рисковавших жизнью во время тушения пламени, а также тех, кто выразил готовность пожертвовать деньги на реставрацию собора.

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Деньги на восстановление собора пообещали пожертвовать ряд крупных компаний и бизнесменов. По данным France 24 в общей францзуский бизнес уже выделил на эти цели 750 миллионов евро.

По 200 млн евро пообещали перечислить группа компаний LVMH и семья ее владельца Бернара Арно, а также группа компаний L'Oreal и семья ее владельцев Беттенкур. Еще один крупнейший французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пожертвовал 100 миллионов из личных средств. Такую же сумму выделил газовый концерн Total.

Пожар начался 15 апреля в 18:50 по местному времени (16:50 по Гринвичу, 19:50 мск), и полностью потушить собор удалось лишь к утру вторника. В результате пожара рухнул главный шпиль и кровля собора, сильно пострадал и интерьер.

Пожарные пытались сбить пламя, охватившее верхнюю часть строения, но высоты коленчатых подъемников, которые они использовали, не хватало: высота собора 35 метров, а башен - 69 метров.

На месте работали почти 500 человек. От тушения с воздуха пожарные отказались, опасаясь обрушения каркаса храма. Локализовать пламя удалось лишь к четырем утра по парижскому времени.