Пресса Британии: отсрочка "брексита" может привести к гибели Европы

В обзоре британской прессы 17 апреля:

Германия переходит на французскую линию

Financial Times рассказывает о том, что не только Франция, но теперь уже и Германия не готова предоставлять дальнейшие отсрочки Британии, которая не может определиться с "брекситом".

Если на недавнем саммите Ангела Меркель противостояла жесткой политике Эммануэля Макрона и, во многом благодаря ее позиции, Тереза Мэй получила отсрочку до 31 октября, то теперь Берлин решил придерживаться "французской линии".

Как пишет издание, министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что просьба о еще одной отсрочке после согласованной даты будет "сигнализировать о планах Великобритании остаться в ЕС".

Это знак того, что терпение Берлина к зашедшей в тупик политической системе Великобритании заканчивается, считает газета.

"Они должны будут решить, чего хотят к октябрю, - сказал Маас в интервью Financial Times. - Вы не можете растянуть "брексит" на десять лет".

При этом министр подчеркнул, что продолжает надеяться на то, что парламент Великобритании поддержит проект соглашения Мэй до выборов в Европарламент в следующем месяце, указывая на очевидную абсурдность положения Британии.

"Подумайте об этом: вы говорите, что хотите покинуть Европу, а затем проводите выборы в Европейский парламент", - сказал Маас в интервью FT.

Глава Европарламента считает отсрочку "брексита" гибельной для Европы

Как пишет Financial Times, председатель Европейского Совета Дональд Туск все еще мечтает о том, чтобы Великобритания отменила "брексит".

Глава Европейского Совета, который ранее называл себя англофилом и ярым сторонником Великобритании, сказал, что не исключает отмену "брексита" в течение следующих шести месяцев.

"В этот довольно сложный момент истории нам нужны мечтатели и мечты. Мы не можем поддаться фатализму. По крайней мере, я не перестану мечтать о лучшей и объединенной Европе", - сказал Туск, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

Решение предоставить Британии шестимесячную отсрочку вызвало критику со стороны некоторых членов Европарламента, опасающихся, что участие Великобритании в выборах в европейский парламент в следующем месяце приведет к хаосу и лишь увеличит число евроскептиков уже среди новых депутатов Европарламента.

Гай Верхофстадт, глава Европарламента и глава либеральной партии Европейского блока, не согласен с Туском. Он считает, что 31 октября - слишком короткий срок для существенного переосмысления, но слишком длинный для принятия срочных мер. Он также считает, что полугодовая отсрочка лишь продллевает неопределенность и вносит хаос "брексита" в политику ЕС.

Верхофштадт добавил, что длительное продление может отравить европейскую избирательную кампанию, в которой новая партия Найджела Фараджа может стать главным победителем.

"Это решение может привести к гибели Европы. По крайней мере, затормозить ее на долгие годы, направив нашу энергию на переговоры с британскими лидерами, такими как Корбин или Джонсон, которые в глубине души презирают Европу", - цитирует FT слова политика.

"Я никогда не думал, что скажу такое в нашем парламенте, но, может быть, единственный, кто может нас спасти, - это Найджел Фарадж", - заявил бывший премьер-министр Бельгии, уверенный, что шестимесячное продление подрывает единую позицию ЕС в отношении "брексита".

Туск на это иронично заметил, что одобрение Фараджа должно стать достаточно веской причиной для Верхофстадта глубоко переосмыслить и переформулировать его аргументацию.

Бывший премьер-министр Польши также предостерег коллег от того, чтобы относиться к депутатам Европарламента от Британии как к "второсортным" законодателям.

FT уточняет, что если британское соглашение о выходе из ЕС получит одобрение Палаты общин до июля, любые вновь избранные от Британии члены Европарламента уже не приступят к исполнению своих обязанностей.

Британских подростков лишат доступа к порносайтам

Daily Telegraph пишет о том, что в ближайшее время дети и подростки в Британии больше не будут иметь доступа к порносайтам. Такая мера станет возможной благодаря введению новых правил регулирования деятельности интернет-компаний в стране.

Для получения доступа к сайтам с порнографическим контентом их владельцы должны будут верефицировать информацию о том, что пользователь старше 18 лет.

Пользователь должен будет предоставить удостоверение личности. Это может быть водительское удостоверение или специальная карта, подтверждающая возраст, которую можно будет купить в магазинах.

Любой сайт, который не будет соблюдать эти правила, будет оштрафован на сумму до 250 тысяч фунтов стерлингов или доступ к нему будет заблокирован на территории Британии уже для всех пользователей.

Газета ссылается на данные исследований, которые говорят, что на сегодняшний день почти две трети подростков в возрасте 15-16 лет, половина 11-16 летних подростков и 28% детей 11-12 лет посещают порнографические сайты.