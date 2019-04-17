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Олег Дерипаска продолжает борьбу с минфином США. Он подавал в суд на ведомство с требованием исключить свою фамилию из санкционного списка, а сейчас через юристов предлагает журналистам 600 тыс. долларов за расследование причин, по которым он оказался под американскими санкциями.

О том, что юристы, представляющие интересы Дерипаски, создают призовой фонд в 600 тыс. долларов, сообщила британская газета Financial Times.

Деньги получат журналисты, которые смогут найти "истинные причины" попадания бизнесмена под санкции США в апреле 2018 года. Эту информацию Би-би-си подтвердил представитель бизнесмена.

Сайт фонда уже запущен. На нем предлагается сначала заполнить онлайн-заявку, указав свой подход к расследованию. Конкурс объявлен для печатных СМИ, онлайн-ресурсов, телевидения и радио.

Срок подачи таких заявок - до 15 мая, а победитель должен быть объявлен 15 декабря. Деньги распределят так: победитель получит 300 тыс. долларов, призы за второе и третье места - 200 тыс. и 100 тыс. соответственно.

Кроме того, отобранным для участия в конкурсе обещают до 25 тыс. долларов на покрытие расходов, понесенных в ходе расследования, сообщается на сайте.

Расследования журналистов будут оцениваться группой экспертов, состоящей из ведущих деятелей в области журналистики, науки, права и политики, отмечается на сайте фонда.

В конкурсной документации сказано, что журналистское расследование, включая все установленные в нем факты и выводы, будут использоваться адвокатским бюро EMPP для сбора информации и доказательств.

Также любая информация, представленная или раскрытая участниками конкурса, может быть без ограничения использована в судах и представлена "правоохранительным или иным компетентным органам Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки или иных государств", - говорится в материалах.

Контрольные доли

В январе прошлого года Дерипаска был включен в так называемый "Кремлевский доклад" - список чиновников и бизнесменов, которые, по мнению американских властей, близки к президенту России Владимиру Путину.

А в апреле 2018 года бизнесмен и связанные с ним на тот момент восемь компаний попали под санкции США.

Впоследствии ему удалось вывести часть активов из-под американских санкций. В декабре 2018 года Дерипаска добился вывода из-под ограничений En+, "Евросибэнерго" и "Русала".

Взамен ему пришлось снизить свою долю в этих компаниях ниже контрольной, а в советы директоров En+ и "Русала" ввели независимых директоров, включая граждан США и Европы, не связанных с российским бизнесменом.

Правообладатель иллюстрации Alexey Nikolsky/TASS Image caption Журналистские расследования могут быть представлены в судах России и США

Сейчас Олег Дерипаска заявляет, что готов снизить свою долю и в группе ГАЗ, отказавшись от контрольного пакета. "Да, как это было сделано с En+", - ответил он на вопрос журналиста. В интервью газете Financial Times он заявил, его доля в ГАЗе, таким образом, упадет ниже 48-49%.

ГАЗ ждет скорое банкротство, если с российского автопроизводителя не снимут санкции, сказал Дерипаска журналистам в ходе беседы на заводе группы в Нижнем Новгороде, передает агентство Рейтер. Даже дальнейшая отсрочка вступления их в силу критична для предприятия, сказал он.

"Переговоров (с Минфином США) нет, в этом и проблема", - сказал Дерипаска журналистам во вторник.

Партнеры отказываются от сотрудничества с группой ГАЗ из-за риска вторичных санкций. У нее уже возникли проблемы с партнерами, подтвердил Дерипаска.

В качестве примера он назвал немецкую компанию Daimler, прекратившую сотрудничество с автоконцерном. С декабря на заводе приостановлена сборка легких коммерческих автомобилей Merсedes-Benz Sprinter, передает Рейтер.

В марте американские власти продлили до 6 июля срок, за который инвесторы должны вывести свои средства из ГАЗа. Таким образом они дали Дерипаске время на то, чтобы снизить свою долю в компании и сделать возможным ее исключение из санкционного списка.

Судебная тяжба

Отказ от контрольных пакетов - не единственные шаги, которые предпринимает Дерипаска.

В марте бизнесмен подал в суд иск против Минфина США и его главы Стивена Мнучина, а также против Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) - структуры минфина, отвечающей за санкционную политику, и ее руководителя Андреа Гацки. Заг тоскливый. я согласен.

Дерипаска требовал снять с него персональные санкции. В иске говорилось, что Дерипаска потерял 7,5 млрд долларов или 81% своего состояния из-за санкций.

Санкции привели к "полному уничтожению богатства и репутации Дерипаски и лишили его средств к существованию", говорилось в иске.

В апреле он дал интервью изданию New York Times, в котором заявил, что в США не уважают презумпцию невиновности в политике и общественной жизни.

"Без какого-либо суда общественность может считать людей виновными в чем-то", - говорил Дерипаска.

Бизнесмен также отрицал, что близок к Путину, настаивая на том, что имеет дело только с правительством по вопросам регулирования бизнеса.

Дерипаска добавил, что завершение расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году "вселило в него надежду на успех".