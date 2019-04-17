Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе

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Писатель, журналист и оппозиционер Дмитрий Быков внезапно госпитализирован в Уфе, где должен был выступить 16 апреля. Он почувствовал себя плохо накануне вечером.

"Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется", - написано в группе "ВКонтакте" лектория "Прямая речь" - организатора выступления Быкова. Он должен был выступить с лекцией о русских анекдотах.

Госпитализация 51-летнего писателя связана с хроническим заболеванием, заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов "Интерфаксу".

"Я сегодня утром ещё не справлялся [о самочувствии Быкова], но судя по тому, что мне не звонили, все в порядке, то есть ситуация стабильная. Мне звонят, когда все не в порядке", - сказал он.

Быкову стало плохо в аэропорту Уфы, куда он прилетел из Москвы для своего выступления, сказал издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов. По его словам, диагноз писателя уточняется.

Ранее источники изданий "Комсомольская правда" и "Ufa1.ru" заявили, что Быков находится в коме в одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, его точный диагноз неизвестен. "Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения", - сказал собеседник "КП", добавив, что Быков находится в нейрореанимации.

В блоге писателя сообщается о переносе двух других лекций, запланированных на 17, 20 и 21 апреля. Официальной информации о состоянии его здоровья пока нет.

"Ничего не скажу, комментариев не даю", - сказала РБК жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова.

Быков должен был выступить с лекцией в Уфе во вторник, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Сегодня 17 апреля у него должна была состояться лекция в Москве.