Реальные доходы населения России опять падают. Как их ни считай

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Росстат опубликовал данные по реальным доходам населения России, рассчитанные по новой методике. В первом квартале они упали на 2,3%. Перестали расти и реальные зарплаты. Зато по новой методике падение реальных доходов в 2018 году превратилось в рост.

В январе-марте этого года реальные доходы населения - тех, что остаются у населения после выплаты обязательных платежей и скорректированных на величину инфляции - упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат.

Если сравнивать с четвертым кварталом 2018 года, то падение еще сильнее - на 22,9%.

По итогам прошлого года реальные доходы населения снизились на 0,2%, если учесть единовременную выплату пенсионерам в 2017 году (они получили по 5 тысяч рублей вместо индексации пенсий), сообщал Росстат в январе.

Теперь Росстат пересчитал эти данные. В итоге рост составил 0,1% вместо снижения на 0,2% по старой методике.

"Пересмотр абсолютно не критический (в рамках статпогрешности) и не меняющий общую картину", - писал глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

Но именно так Росстат прервал пятилетнее падение реальных доходов населения. Без пересмотра получалось, что реальные доходы населения падают пять лет подряд.

По новой методике

В январе же Росстат в последний раз отчитался о месячной динамике реальных доходов населения. Тогда доходы упали на 1,3% год к году. А уже в марте Росстат сообщил, что больше не будет публиковать статистику по реальным доходам каждый месяц и перейдет на публикацию квартальных данных - по новой методике.

И вот сейчас Росстат опубликовал первые данные по обновленной методологии расчета реальных располагаемых денежных доходов населения.

Новый глава Росстата Павел Малков объяснял смену методики стремлением "сделать статистику доходов и расходов точнее, приблизить ее к современным реалиям".

Как ранее объяснял сам Росстат, в новой методике с 32 до 59 увеличилось количество используемых источников для расчетов. Число исходных показателей для оценки денежных доходов и расходов населения также увеличилось - более чем вдвое.

Росстат уточнил оценку доходов от предпринимательской деятельности, расходы населения при покупке товаров и услуг вне торговой сети. Еще была уточнена оценка расходов населения на покупки в зарубежных интернет-магазинах и другие показатели.

Реальные доходы населения считают по трем компонентам - зарплатам, пенсиям и доходам от бизнеса и аренды, напоминает главный экономист "Уралсиб кэпитал" Алексей Девятов.

"В том, что касается доходов от бизнеса, сказываются относительно невысокие темпы роста экономики в целом и фактический рост налоговой нагрузки, - сказал Девятов Би-би-си. - Мы видим, что НДС и налог на прибыль растут опережающими темпами в сравнении с ростом номинального ВВП. Кроме того, арендные ставки тоже растут достаточно вяло".

"Все это вместе дает минус: около ноля [роста] по зарплате и пенсиям и отрицательные темпы роста доходов от бизнеса и аренды", - пояснил экономист.

Месячный рост реальных зарплат с 2017 года В начале 2019 года зафиксирован нулевой рост

Росстат также опубликовал и другой не менее важный показатель - динамику реальных зарплат (скорректированных на инфляцию). В первом квартале 2019 года они выросли на 0,4%. Но последние два месяца - в марте и феврале - они не растут.

В прошлом году реальные заработные платы выросли на 6,8%.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает это самой главной новостью. "На самом деле, вопрос не в динамике доходов. Сегмент официальных зарплат в прошлом году показывал очень быстрый рост - около 7% в реальном выражении", - сказала она Би-би-си.

"В первом квартале рост реальных зарплат фактически оказался нулевым. То есть главное давление на динамику доходов теперь у нас связано с отсутствием роста трудовых доходов", - считает Орлова.