"Взял стул и нанес удар сверху": чиновник Пак рассказал об атаке Кокорина

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption "Они называли меня китайцем и сказали, чтобы я ехал в свой Китай и делал замечания там", - рассказал суду Денис Пак

В Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, состоялся допрос Дениса Пака - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения минпромторга России. Потерпевший Пак рассказал свою версию произошедшего: что ему говорили футболисты и как в руках Кокорина оказался стул.

Конфликт между чиновником и футболистами произошел в начале октября в ресторане "Кофемания" на Большой Никитской улице в Москве. О драке стало известно после того, как ее запись, сделанная на камеры наблюдения, попала в интернет.

Согласно медицинским выпискам, после драки у чиновника зафиксировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица. Вместе с Паком пострадал его коллега - гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

Уже после того, как стало известно о драке, выяснилось, что за несколько часов до драки в "Кофемании" Кокорин и Мамаев участвовали в другом конфликте, избив у гостиницы "Пекин" Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Помимо Кокорина и Мамаева по делу проходят младший брат нападающего "Зенита" Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий.

Что рассказал Пак

Утром 8 октября чиновник пришел в "Кофеманию" для встречи с коллегами - присоединиться к нему должен был Гайсин. Официанты посадили Пака за столик на троих, а напротив как раз отдыхали Кокорин, Мамаев и их друзья - "шумная компания примерно из 10 человек".

По словам Пака, молодые люди выглядели пьяными и вели себя шумно. Одна из девушек села на колени Кокорина, они "начали целоваться", после чего девушка положила "ему голову на колени в область паха", приводил примеры "хамского поведения" потерпевший.

"Это было неприятно", - заявил суду Пак (здесь и далее цитаты по "Медиазоне" и ТАСС).

Чиновник, по его словам, понял, что рабочую встречу в такой атмосфере провести не удастся, и попросил официантку пересадить его. Этого, однако, не произошло из-за загруженности ресторана, сказал чиновник. Хотя ранее в суде выступал официант "Кофемании" и говорил, что администратор кафе предлагала Паку пересесть за другой стол, но тот якобы отказался.

В ожидании коллег Пак решил поработать на ноутбуке с документами, а через некоторое время услышал выкрики "Gangnam style". "Gangnam style" - хит южнокорейского исполнителя PSY, хорошо известный в России.

По словам чиновника, он сначала не обратил на них внимание: "Не думал, что это может быть ко мне обращено". Потом понял - но старался не обращать внимания. Но, в конце концов, не выдержал и спросил у молодых людей, не к нему ли они обращаются.

"Компания повернулась ко мне и какими-то своими конклюдентными действиями дала понять, что да", - рассказал Пак суду.

Конклюдентные действия - это действия людей, которые своим поведением показывают желание вступить в определенные правоотношения. Чиновник увидел признаки таких действий в том, что молодые люди "засмеялись, кто-то начал улыбаться, им стало весело".

После этого Пак, по его словам, в корректной форме сделал спортсменом замечание. Компании оно не понравилось. Сначала к нему подошел Кокорин-младший, который, по версии Пака, начал нецензурно ругаться, а затем и его старший брат, нападающий "Зенита".

"Александр Кокорин взял стул и, целясь в голову, желая нанести максимальный вред жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы. Я подставил руку, удар пришелся как по руке, так и по голове", - сообщил чиновник. Затем, как он утверждает, наносить удары принялся и его брат Кирилл Кокорин.

"Мне было очень больно, я испытывал страдания", - заявил суду глава департамента минпромторга России.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption Александр Кокорин, как утверждает Денис Пак, ударил его стулом по голове в ответ на просьбу вести себя прилично

"Компания вела себя неприлично. Они называли меня китайцем и сказали, чтобы я ехал в свой Китай и делал замечания там", - рассказал Пак.

Через несколько минут в ресторан пришел гендиректор ФГУП НАМИ Гайсин.

"Кокорину было очень весело, он смеялся, его забавила эта ситуация, что несколько человек напали на меня, и в целом вся компания находилась в приподнятом настроении", - заявил Пак.

Гайсин, по воспоминаниям Пака, попытался оттеснить нападавших, после чего, как он утверждает, его коллега получил удары по лицу от Мамаева, а Протасовицкий "пытался придушить его".

Уже уходя из "Кофемании", Кирилл Кокорин снова назвал Пака "китайцем". "Никакой градус и уровень агрессии на протяжении всего инцидента снижен не был. Звучало в СМИ, что происходило какое-то примирение - никакого примирения не происходило", - подытожил чиновник.

- Китаец - это оскорбление? - поинтересовалась адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко.

- Если в издевательском тоне, то да, - ответил Пак.

Судья поинтересовалась у Пака, знаком ли он с творчеством PSY. Тот ответил, что слышал только песню "Gangnam Style", поэтому оценить "влияние его творчества на культуру" не может.

Пак не смог вспомнить, били ли его Мамаев и Протасовицкий. Вопрос о наказании, которого заслуживают футболисты, он оставил на усмотрение суда. В конце допроса Пака возможность задать ему вопросу получили и подсудимые.

"Хотел бы еще раз извиниться за свои действия в кафе. Готов, если нужно, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть возможность, хотел бы помириться, - сказал ему Александр Кокорин. - Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем".

"Вопроса не прозвучало", - отреагировал на это Пак.

Извинился за свое поведение и младший брат игрока "Зенита". "Возможно, можно было отреагировать по-другому на ваше оскорбление", - признал Кирилл Кокорин. Подсудимые сообщили суду, что у них нет вопросов к потерпевшему.

Что говорили футболисты и свидетели

Ранее в своих показаниях Кокорин, Мамаев и некоторые свидетели описывали происходящее в "Кофемании" до драки почти так же, как Пак. Расхождения начинаются на этапе начала конфликта между футболистами и чиновниками.

Друг футболистов Карен Григорян, который был с компанией в "Кофемании", рассказывал суду, что драка началась после того, как Пак якобы оскорбил компанию: "Мы хотели уходить. Протасовицкий сказал: извините пожалуйста, вы очень похожи на Gangnam Style. А Пак в ответ говорит: вы похожи на кучку... слово начинается на "у" и заканчивается на "ы".

Сам Пак во время допроса настаивал, что обращался к компании исключительно корректно, а самым грубым словом в их адрес было слово "хамло".

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption Павел Мамаев утверждает, что не имеет отношения к драке в "Кофемании"

Григорян также настаивал, что после короткой драки Кокорин подошел к Паку и извинился. Они якобы пожали друг другу руки, после чего спортсмены и их друзья покинули ресторан.

Защита Мамаева еще в начале процесса заявила, что тот участвовал лишь в конфликте с водителем Соловчуком, а к конфликту с Паком и Гайсиным отношения не имеет. Об этом же говорила и адвокат Протасовицкого. Она объясняла, что ее подзащитный держал Пака за шею лишь для того, чтобы разнять дерущихся.

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, ранее настаивал на том, что Пака били стулом не по голове, а "в область плеча". За стул футболист взялся только для того, чтобы подсесть за стол к чиновнику, а затем, услышав оскорбления, "рефлекторно" обрушил стул на Пака, объяснял защитник.

В чем обвиняют Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело Кокорина и Мамаева в начале апреля. Кроме них по нему проходят младший брат Кокорина Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий.

Каждому из фигурантов инкриминируют нарушение нескольких статьей УК РФ, среди которых побои и причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. По сумме обвинений каждому из них грозит до семи лет лишения свободы.

Кокорин и Мамаев признают вину лишь частично. Они не отрицают, что участвовали в драках - отрицают лишь то, что действовали из хулиганских побуждений и по предварительному сговору.

Спортсмены с октября находятся в следственном изоляторе. Расследование двух эпизодов дела продолжалось несколько месяцев, занималась им группа из 18 следователей.

За последней время за изменение меры пресечение футболистам выступали самые разные люди - от политика Алексея Навального до телеведущей Тины Канделаки. Футболисты продолжают оставаться в СИЗО. В среду Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов на арест спортсменов.