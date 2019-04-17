Бывший президент Перу покончил с собой при аресте

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Бывший президент Перу скончался в больнице после попытки суицида. Алана Гарсию пытались задержать в его доме полицейские по подозрению в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. Сам Гарсия обвинения ранее отрицал.

Полиция пришла в дом Гарсии в среду, тот попросил дать ему время на звонок адвокату и заперся в одной из комнат. Чуть позже полицейские обнаружили Гарсию с ранением головы. Экс-президента экстренно доставили в больницу.

После попытки суицида Гарсия трижды пережил остановку сердца, но каждый раз был реанимирован бригадой медиков, боровшихся за его жизнь, рассказала министр здравоохранения Перу Зулема Томас.

"Подавлен кончиной бывшего президента Алана Гарсии. Мои соболезнования его семье и близким", - написал в "Твиттере" президент Перу Мартин Вискарра.

В чем обвиняли Гарсию

По мнению следователей, Алан Гарсия, занимая пост президента во второй раз, с 2006 по 2011 годы, получал взятки от бразильской строительной компании Odebrecht в связи с ее участием в проекте строительства линии метро в перуанской столице - Лиме.

Представители компании уже признали, что начиная с 2004 года они выплачивали взятки перуанским чиновникам разного ранга на общую сумму более 30 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После попытки самоубийства Алан Гарсия был доставлен в госпиталь, где скончался, несмотря на усилия медиков

Чем известна компания Odebrecht

Бразильский строительный гигант принимал участие в ряде крупных инфраструктурных проектов во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2014 года и Олимпийским играм 2016 года, а также многих других.

Оказавшись в центре антикоррупционного расследования, представители компании вынуждены были признаться, что компания регулярно дает взятки местным чиновникам более чем в половине стран Латинской Америки, а также в Анголе и Мозамбике.

По мнению следователей, Odebrecht подкупал чиновников и политиков в обмен на выгодные строительные контракты.

В результате скандала в сфере внимания правоохранительных органов оказались видные политики в разных странах Латинской Америки.

Какие последствия скандал имел для Перу

Четыре бывших президента Перу, управлявших страной в последние годы, оказались под следствием по обвинению в коррупции, а пятый - Альберто Фухимори - уже отбывает тюремный срок в связи с коррупцией и нарушением прав человека.

Один из бывших президентов Педро Пабло Кучински несколько дней назад был арестован в связи с расследованием по делу Odebrecht, а в эту среду госпитализирован с высоким кровяным давлением.

Не избежали обвинений в связи со взятками от Odebrecht и представители оппозиции: ее лидер Кейко Фухимори также находится в предварительном заключении по обвинению в получении взятки в размере 1,2 млн долларов США.

Алан Гарсия, который также проходит подозреваемым по делу Odebrecht, попытался получить убежище в посольстве Уругвая в Лиме, но получил отказ.