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Владелица замка в Шотландии хотела продать свою недвижимость путем розыгрыша среди тех, кто купит билет за 5 фунтов. Но в результате победитель вместо обещанной недвижимости получил деньги - правда, значительно меньше, чем стоит замок.

После долгих безуспешных попыток продать принадлежащий ей замок Орчардтон в деревне Ошенкерн на юго-востоке Шотландии Сьюзан Девер решила провести конкурс, победитель которого должен был получить этот замок в качестве приза.

В лотерее, которую Девер проводила через "Фейсбук" и специально созданный сайт, желающие могли приобрести билет стоимостью в пять фунтов в обмен на возможность выиграть замок и прилегающую к нему территорию.

В итоге победителю достался только денежный приз в размере 65 тысяч фунтов (85 тысяч долларов), что гораздо меньше оценочной стоимости усадьбы. Соискатели, занявшие второе и третье места, получили 5 и 7 тысяч фунтов соответственно.

Один из участников лотереи отправил жалобу в Управление по стандартам рекламы (ASA), в которой обвинил организаторов в нечестном проведении конкурса.

На жалобу Девер ответила, что еще в самом начале четко обозначила условия розыгрыша, в том числе и возможность смены главного приза на денежное вознаграждение в случае, если не будет продано достаточное количество билетов.

Владелица замка надеялась, что суммы, собранной с продажи билетов, хватит на оплату кредита, оформленного на замок. Но, как передает издание Edinburgh News, она смогла собрать лишь около четверти нужной суммы - 107 тыс. фунтов, из которых 77 тыс. раздала победителям розыгрыша.

Правообладатель иллюстрации Orchardton Castle

Девер купила построенный в конце XIX века замок в 2003 году за 450 тыс. фунтов (587 тыс. долларов). На сегодняшний день недвижимость оценивается от полутора до двух с половиной миллионов фунтов (1,9 - 3,3 млн долларов). В доме 17 спален, гостиная, музыкальная и игровая комнаты, арт-студия, кинотеатр на 20 мест и три отдельные квартиры.

В стоимость также входит территория площадью более 2 гектаров с прекрасными видами на залив Solway Firth, который разделяет Англию и Шотландию на восточном побережье.

Управление по стандартам рекламы, изучив жалобу, постановило, что розыгрыш был проведен нечестно, с нарушением рекламных стандартов. Его организатор должен обеспечить победителю обещанный приз или сумму, эквивалентную его стоимости.

Девер планирует оспаривать решение регулятора в суде и утверждает, что все условия лотереи были описаны на ее сайте, включая информацию о том, что в случае, если достаточных средств собрано не будет, полученные деньги пойдут на призы и благотворительность.

Это далеко не первая подобная акция в Британии.

Отложенный розыгрыш

В 2017 году владельцы особняка в Девоне на юге Англии объявили о розыгрыше, в котором могут принять участие все желающие, купив билет всего за 10 фунтов.

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Победитель должен был получить дом стоимостью в 2,3 млн фунтов (3 млн долларов), прилегающие к нему территории, автомобиль Rolls Royce, оплаченную на год вперед работу обслуживающего персонала и 50 тыс. фунтов в придачу. Все сопутствующие расходы, такие как налог на покупку (почти 180 тыс. фунтов), организаторы также обещали взять на себя.

Все, кто займет со второго по десятое место, также могли выиграть по 10 тыс. фунтов. Кроме того, 20% от каждого купленного билета должно пойти на благотворительность.

Первоначально победителя собирались объявить в ноябре прошлого года, но в итоге финальный розыгрыш был отложен на год - к большому возмущению и негодованию всех участников акции.

Организаторы заявили, что планируют продать 500 тыс. билетов. Тем, кто уже их купил, теперь придется ждать до ноября 2019 года.

Предложение с сюрпризом

Те, кого не настораживают сказочные предложения и небывало низкие цены на недвижимость, наверняка слышали о предложении правительства итальянской коммуны Оллолай на Сардинии.

Правообладатель иллюстрации iStock / Getty Images Plus Image caption Виды столицы Сардинии Кальяри

Многие издания пестрели заголовками статей об исторических домах в живописном месте, которые можно приобрести всего за 1 евро. Однако такая цена установлена не случайно и влечет за собой ряд требований к потенциальным владельцам, которые, узнав всю подноготную, могут и передумать.

Дело в том, что в Европе уже несколько лет практикуется продажа недвижимости в неблагополучных или малонаселенных районах по небывало низкой стоимости. Это делается для того, чтобы привлечь туда людей и реконструировать здания за их счет.

Таким образом, покупка домика за 1 евро в живописном районе Италии повлечет за собой обязательство вложить в него не меньше 20 тыс. евро в его реставрацию, которая должна занять не больше трех лет. Продать дом можно будет не раньше чем через пять лет после покупки.

Похожие программы существуют во Франции и Британии - во многом и для того, чтобы помочь собственному населению решить жилищный вопрос. Некоторые из этих программ становятся настолько популярны, что желающим приходится подавать заявки, которые рассматривает комиссия для выбора наиболее подходящих кандидатов.