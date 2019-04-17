Новые санкции против Венесуэлы и Кубы. США усиливают давление на Мадуро

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Американские власти объявили о свежей порции ограничительных мер против Венесуэлы и Кубы в попытке надавить на венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого не признают ни США, ни большая часть международного сообщества.

О новых санкциях против венесуэльского Центробанка и санкциях против Кубы, поддерживающей Мадуро, объявил Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, выступая перед участниками неудавшейся операции американских войск в 1961 году на Кубе.

США добавили в "черный список" еще пять кубинских компаний, связанных, как считает Вашингтон, с кубинской разведкой и военными, в частности авиакомпания Aerogaviota, которой управляют кубинские военные

США введут ограничения на поездки на Кубу тех американцев, у которых нет на Кубе родственников

"Эта администрация не бросает диктаторам диктаторам руку помощи. Мы убираем ее", - сказал Болтон.

В среду Трамп объявил о том, что американцы могут судиться с компаниями на Кубе, которые контролируют собственность, которая ранее принадлежала американцам и была национализирована после революции Фиделя Кастро в 1959 году.

Решение Трампа, которое раскритиковали страны Европы и Канада, показывает изменение политики США в отношении Кубы и призвано усилить давление на Кубу и ограничить инвестиции на остров за ее поддержку Мадуро.

Ситуация в Венесуэле

Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран - в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.

США и многие другие страны (но не Россия) не считают Мадуро легитимным главой государства и поддерживают лидера оппозиционного венесуэльского парламента - Национальной ассамблеи - Хуана Гуайдо, который в январе этого года объявил себя исполняющим обязанности президента.

Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада, с инфляцией свыше 1 миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х.

Миллионы венесуэльцев покинули страну.

В конце января США заморозили активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA в американской юрисдикции и запретить компаниям из США совершать с ней сделки.