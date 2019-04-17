На Мадейре разбился туристический автобус, погибли 28 человек

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По меньшей мере 28 человек погибли в аварии с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра. Сообщается, что еще 22 человека получили травмы.

Всего автобус перевозил 50 туристов. Португальские СМИ показывают перевернутый автобус, вокруг которого стоят пожарные.

Как говорится в отчетах о происшествии, водитель автобуса потерял управление на перекрестке и вылетел с дороги.

"У меня нет слов, чтобы описать произошедшее. Я просто не могу представить страдания людей", - сказал португальскому телевидению мэр Филипе Соуза.

По информации мэра, все находившиеся в автобусе люди были немцами.

Инцидент произошел в районе Канису около 18.30 по местному времени.