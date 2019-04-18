Пресса Британии: почему лондонцы разлюбили своего мэра

В обзоре британской прессы 18 апреля:

К чему привела "климатическая тревога" лондонского мэра

Daily Telegraph в редакционной статье всерьез ополчилась на лондонского мэра. "Как такому замечательному городу мог достаться такой никудышный руководитель, - сетует газета. - Как может человек, отвечающий за столицу, быть таким неэффективным и начисто лишенным шарма?"

При Садике Хане, хотя он отвечает за лондонскую полицию, резко возросло число преступлений с применением холодного оружия; будучи официальным лицом, он постоянно критикует Дональда Трампа, видимо, забывая о том, как зависит Сити от американских финансов; он ведет кампанию за второй референдум по "брекситу", что, быть может, и простительно в Лондоне, который был за то, чтобы остаться в составе ЕС, но превращать новогодний салют в праздник европейского единства - это уж слишком, возмущается Daily Telegraph.

Садик Хан любит повторять, что каким бы ни был результат референдума, Лондон останется открытым городом. Вот пускай он расскажет это всем тем предпринимателям, туристам и просто лондонцам, спешившим по своим делам, на головы которых в последние несколько дней обрушились участники протестов против климатических изменений со всеми своими фокусами и выходками.

А трюки были нешуточными: взять, к примеру, двух идиотов, - Daily Telegraph так и пишет - идиотов, - которые приклеили себя суперцементом к крыше вагона электрички в Докландс и которых полиции пришлось отскребать специальными составами. А поезда все это время терпеливо ждали, и их пассажиры тоже, только совсем не терпеливо.

Ну не абсурд ли, добиваться коллапса общественного транспорта при том, что мэр чуть ли не силком пытается пересадить людей из частных автомобилей в автобусы и метро? Осознанно, или нет, но сам Садик Хан побудил эти протесты, ведь арестованные участники беспорядков в свое оправдание говорили, что именно мэр объявил "климатическую тревогу", и они просто не могли не отозваться на его призыв.

Кости динозавров как народное достояние

Новость о том, что суперредкие окаменелые останки детеныша тираннозавра были выставлены на продажу на аукционе eBay почти за 3 млн долларов, вызвала ярость среди палеонтологов, которые стали гневно протестовать, утверждая, что этим костям место в музее, пишет колумнист газеты Guardian. Так и хочется спросить: где же Индиана Джонс, который придет и все расставит по местам?

Скелет возрастом в 68 млн лет был обнаружен еще в 2013 году на частной земле в Монтане профессиональным искателем окаменелостей Аланом Дитрихом и стал его собственностью. Дитрих поначалу передал динозавра в Музей естествознания при университете Канзаса, но потом решил нажиться на своей находке, и прежде, чем специалисты успели как следует изучить скелет, выставил его на продажу.

"Соединенным Штатам необходимо пересмотреть свод законов и правил, касающихся важных для науки ископаемых, - сетует автор статей на научные темы Рилей Блэк. - Находки в частных владениях - это чистый Дикий Запад: огромное количество важных для науки окаменелостей попадает в частные руки, и это никого уже не может обогатить знаниями".

Между тем, у звезд Голливуда, пишет Guardian, уже вошло в моду коллекционировать ископаемые кости, и ни для кого не секрет, что Леонардо ди Каприо и Николас Кейдж бились на аукционе за череп динозавра стоимостью 276 тыс. долларов.

Динозавры привлекают так много внимания - и денег - что даже ведущие аукционы вроде "Сотбис" выставляют окаменелости на торги.

Что касается последнего предложения, то, по словам директора аукциона "Саммерс Плейс" Руперта ван дер Верфа, "в самом названии Ти-рекс кроется магия", а когда речь заходит о детенышах динозавров, то клиенты вообще сходят с ума.

"Мы как-то продали юного аллозавра, который намного старше тираннозавров, аж за 450 тыс долларов", - говорит он.

Значит ли это, что кости динозавров стали предметом искусства?

"Природа - вот величайший художник, - утверждает ван дер Верф. - В современный интерьер ничто не может вписаться лучше, чем что-то естественное".

"Какой бы прекрасной ни была природа, эти кости - история, которая должна принадлежать всем, а не избранным, - убежден Рилей Блэк. - Пора признать, что не все в этом мире должно продаваться и покупаться".

Свобода прессы в Британии ограничена плохим законодательством

"Если регулируется чтение, то музыка, беседы, любое проявление общественной жизни тоже должны регулироваться", - приводит Times выдержку из полемического трактата Джона Мильтона "Ареопагитика".

Так великий поэт отреагировал на парламентский законопроект 1643 года, регулирующий свободу печати, указав на неизбежное попрание этой самой свободы.

В наш век, когда даже правительства западных демократий регулярно нападают на прессу, необходимо вновь прислушаться к предупреждению Мильтона, считает газета. Да, признает она, прессе свойственно ошибаться, но ее свобода - это главный бастион на пути произвола государственной власти и неотъемлемая часть общества, живущего в соответствии с конституцией.

И все же, несмотря на все это, британская пресса не так сильна, как могла бы быть.

В Индексе свободы прессы за 2019 год, оценивающем состояние журналистики в 180 странах и составленном организацией "Репортеры без границ", Британия поднялась на семь строчек вверх, но по-прежнему находится слишком низко, на 33-м месте, ниже Ганы и Южной Африки. В Европе она находится на одном из последних мест, и это при том, что во всем мире журналистам становится все опаснее и труднее защищать свои свободы.

В качестве одной из главных причин газета Times называет драконовские финансовые меры, которые грозят тем газетам, которые отказываются подчиниться государственному регулятору прессы.

Согласно одному из пунктов законодательства, такие газеты, в случае расследования судом дела о клевете или вмешательстве в личную жизнь, обязаны оплачивать собственные судебные издержки и издержки истца из своего кармана даже в случае, если их публикация окажется соответствующей действительности.

И хотя этот пункт давно обещают отменить, он пока еще действует. И его негативный эффект таков, что это мешает честным репортерам публиковать результаты своих расследований из опасений пугающих штрафов.

Конечно, это не единственный, но один из наиболее несправедливых факторов, ограничивающих свободу прессы в нашей стране, пишет Times, и хотя этот фактор возник в неблагоприятный исторический момент политической враждебности к прессе, его ядовитые последствия ощущаются до сих пор.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com