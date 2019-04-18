СМИ России: россияне соскучились по конкурентным выборам

В обзоре российских СМИ 18 апреля:

"Ведомости": споры "порохоботов" и "зелибоб"

Нешуточные баталии между российскими сторонниками Петра Порошенко и Владимира Зеленского - знак того, как сильно в России соскучились по конкурентным выборам, пишет в "Ведомостях" диджитал-директор RTVI Илья Клишин.

Автор считает, что темой Украины, которую обсуждают и в медиа, и на кухнях, в России трудно кого-то удивить. Но в течение пяти лет накал угас, и мало кто обращал внимание на украинскую сводку событий. Однако из "замыленного контекста" вышло отображение президентских выборов на Украине.

"Журналисты и пропагандисты делают все то же самое, не изобретая ничего принципиально нового, но вдруг это стало вызывать в сердцах граждан России самый настоящий живой отклик", - пишет Клишин.

Это не просто желание поговорить, а настоящие дискуссии. В России люди всерьез ведут споры в социальных сетях, называя оппонентов "порохоботами" и "зелибобами". Автор объясняет значение таких терминов: это оскорбительные клички для сторонников двоих кандидатов, вышедших во второй тур выборов президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского соответственно.

По наблюдению автора, миллионы жителей одной страны всерьез ведут себя так, как будто они пламенные сторонники кандидатов на выборах в соседней стране, и настолько сами в это верят, что готовы агрессивно нападать на людей из своей же страны, но из противоположного лагеря.

Это явление похоже на механизм психологической компенсации: "Жители России настолько истосковались по настоящим конкурентным выборам, в которых до конца не ясно, кто победит, что от отчаяния начинают болеть за украинских политиков", - полагает Клишин.

"Ведомости": прокремлевские губернаторы и их шансы в первом туре

Шесть губернаторов рискуют не избраться осенью в первом туре выборов, пишут "Ведомости", ссылаясь на опросы социологов.

В шести из 16 регионов, где осенью пройдут губернаторские выборы, может потребоваться второй тур - так можно интерпретировать представленные в среду результаты первых предвыборных опросов ВЦИОМа (проведены в 10 регионах) и ФОМа (в шести регионах).

По данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг ниже 50% сейчас имеют врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (42%), врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (43%), руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров (46%) и врио оренбургского губернатора Денис Паслер (47%).

По опросу ФОМа, в зоне риска находятся волгоградский и вологодский губернаторы Андрей Бочаров (40%) и Олег Кувшинников (41%).

У населения есть набор актуальных запросов, прокомментировал результаты исследования гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: на обновление власти, на энергию и самостоятельность, на комплексный подход, защиту простого человека и уважение к гражданам. Жители регионов, полагает Федоров, хотели бы также жесткого контроля за деятельностью чиновников и нацеленности губернаторов на долгую работу.

"Традиционное представление, будто кандидат от власти находится в выигрышной позиции, если нет ярких конкурентов и он соперничает с неизвестными людьми, должно быть пересмотрено после прошлогодних выборов", - уверен социолог ФОМа Григорий Кертман. Четыре губернатора не смогли избраться в первом туре, трое из них затем выборы проиграли, а в Приморье для победы пришлось заменить врио губернатора.

"Коммерсант": почетный пост в ЕАЭС

Экс-президент Казахстана, лидер нации и пожизненный председатель Совета безопасности республики Нурсултан Назарбаев скоро может получить еще один титул. На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая, который будет посвящен пятилетию объединения, Назарбаев, вероятно, будет назначен его почетным председателем, стало известно "Коммерсанту".

Такое решение обсуждается в связи с тем, что именно Назарбаеву принадлежала идея создания ЕАЭС, которую затем поддержали другие страны постсоветского пространства.

Сейчас такой должности не существует, поэтому рамки будущих полномочий Нурсултана Назарбаева еще не определены. Известно лишь, что среди прочего он сможет представлять ЕАЭС перед внешними игроками. Более подробно наполнение должности почетного председателя будет обсуждаться сначала вице-премьерами стран-участниц 29 апреля, а затем 30 апреля главами правительств. Окончательное решение будет утверждено на юбилейном заседании 29 мая.

РБК: план интеграции упирается в нефть

Россия передала Беларуси план дальнейшей интеграции, пишет РБК. Однако Минск желает прежде всего скидок на энергоносители, а в политическом объединении не заинтересован.

Споры об интеграции, которые Россия и Беларусь ведут с прошлого года, были спровоцированы российским нефтегазовым налоговым маневром, который предполагает обнуление экспортных пошлин к 2024 году и повышение внутреннего налогообложения.

Свои потери из-за него Минск оценивает в 11 млрд долларов в следующие четыре года. Беларусь настаивает, что единые цены на газ были обещаны еще при подписании Союзного договора 1999 года. Но до сих пор Москва и Минск регулярно спорят о цене на российский газ для Беларуси. Москва предоставляет ей скидки, но Минск настаивает на том, что цены должны быть приближены к ценам, которые платят потребители в Смоленской области России.

В основе российско-белорусской интеграции лежит договор о создании Союзного государства, подписанный в 1999 году. Он предусматривал сверхамбициозную программу экономического взаимодействия, которая при полноценной реализации фактически привела бы к объединению экономик двух стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз жестко критиковал идеи о дальнейшей политической интеграции. "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", - говорил белорусский лидер.

Смысл в экономической интеграции с Беларусью есть, комментирует директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель: от снижения барьеров в торговле товарами, услугами, в перемещении капитала выиграют обе экономики. Но это "вопрос частичного отказа от суверенитета", подчеркивает он.

Успешный монетарный союз может возникнуть только в случае, если между странами уже существует сильная торговая интеграция, говорит профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Кроме того, структура экономик стран должна быть схожей, но в этом отношении между Россией и Беларусью имеются значительные различия.

"Вся эта дискуссия вокруг интеграции связана не с желанием создать некий более близкий союз или единое государственное образование, а с интересами российского бизнеса в Беларуси, который хочет установить контроль над крупными белорусскими компаниями", - уверен белорусский политолог, директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

К политической интеграции белорусская сторона не готова, это единая позиция и власти, и оппозиции, и общества, потому что это будет означать потерю суверенитета, чего никто в Беларуси не хочет, говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, Минск будет идти на различные уловки, чтобы не дать прямого отказа на российские предложения.

Что еще почитать:

Чиновники декларируют гостиничные номера, плотины и миллиарды. "Коммерсант" сообщает подробности того, как губернаторы и региональные депутаты отчитываются о доходах.

Рейтинг "мусорных королей" России на сайте The Bell.

"Полуостров за полтриллиона". Forbes рассказывает, на что Россия потратила больше всего денег в Крыму.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си