Самые богатые россияне в списке Forbes: восемь новых имен

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Состояние Леонида Михельсона за год выросло на 6 млрд долларов

Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России.

За последние четыре года его в третий раз возглавляет председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов. В прошлогоднем рейтинге он занимал третье место; за год его состояние выросло на 6 млрд долларов. Такой рост объясняется в числе прочего ростом капитализации акций "Новатэка" на Лондонской бирже: за год она выросла на 40%.

Второе место принадлежит председателю совета директоров группы НЛМК Владимиру Лисину с состоянием в 21,3 млрд долларов. В прошлом году он был на первом месте, однако его состояние все равно выросло более чем на 2 млрд долларов.

На третьем месте - президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов с состоянием 20,7 млрд долларов. Он еще ни разу не занимал столь высокое место в рейтинге. За год он разбогател на 4,3 млрд долларов.

Четвертое и пятое место занимают председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с 20,5 млрд долларов и член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко - с 20,1 млрд долларов. Мордашов хоть и обогатился в этом году еще на 1,8 млрд долларов, опустился со второго места в прошлогоднем рейтинге, а Тимченко остался на прежнем.

Состояние экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, который сейчас находится под арестом по обвинению в организации преступного сообщества и махинациях на 4 млрд рублей, осталось прежним - 600 млн долларов. Он опустился в рейтинге на две строчки, оказавшись на 164 месте.

В октябре 2018 года издание Bloomberg писало, что суммарное состояние десяти богатейших россиян за год выросло на 10,8%, несмотря на американские санкции. Об этом пишет и Forbes: совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей России выросло на 13 млрд - до 496 млрд долларов.

При этом число миллиардеров сократилось со 106 человек до 100. Среди них всего две женщины. Это супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, бывшая владелица девелоперской группы "Интеко" Елена Батурина (81 место) и основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (94 место). Их состояние оценили в 1,2 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Бакальчук запустила интернет-магазин одежды в 2004 году, будучи в декретном отпуске

Среди других женщин в списке - экс-супруга председателя футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева, Елена Рыболовлева. В результате 7-летнего бракоразводного процесса она получила 600 млн долларов и два дома в Швейцарии. 177-е место заняла член совета директоров "Прогресс Капитала" Ольга Белявцева с состоянием 550 млн долларов.

Под санкциями

В январе 2018 года минфин США опубликовал "кремлевский доклад", куда внес имена близкого окружения российского президента Владимира Путина. Несколько человек из списка оказались под санкциями.

Самые большие потери из попавших под санкции понесли Вексельберг и Дерипаска.

Глава совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг не вошел в первую десятку нынешнего рейтинга, заняв 11-е место. Его состояние составило 11,5 млрд долларов; он потерял 2,9 млрд по сравнению с прошлым годом.

Владеющий долями в "Русале" и группе ГАЗ Олег Дерипаска опустился на 30-е место с 19-го в прошлом году. Его состояние составило 3,6 млрд долларов, уменьшившись на 3,1 млрд.

Российский сенатор Сулейман Керимов, в этом году оставивший в Ницце 20 млн евро залога из-за обвинений в пособничестве уклонению от уплаты налогов, занял 19-е место в списке Forbes. Его состояние оценивается в 6,3 млрд долларов, за год оно практически не изменилось.

Депутат Госдумы Андрей Скоч, партнер предпринимателя Алишера Усманова, который под санкции не попал, поднялся в рейтинге на одну строчку и занял 22-е место с состоянием 5,2 млрд долларов. Скоч владеет долями в USM Holdings и горно-металлургическом комбинате "Металлоинвест", а также контролирует долю в аэропорте Внуково.

Новички и молодежь

Среди самых интересных новичков рейтинга - 35-летний сооснователь британского стартапа цифрового банкинга Revolut Николай Сторонский, занявший 199-е место с состоянием в 500 млн долларов.

До 2006 года он жил в Москве, затем переехал в Лондон и вместе с партнером Владом Яценко основал банковский сервис, который работает в Британии и Европе. С 13 декабря у компании есть банковская лицензия Европейского центрального банка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В прошлом году компанию Сторонского обвинили в "токсичной" корпоративной культуре; он отрицал все обвинения

За все время существования компания привлекла 336 млн долларов инвестиций, она оценивается в 1,7 млрд долларов.

Другой новичок - 40-летний Филипп Генс, наследник Георгия Генса, скоропостижно скончавшегося основателя группы ИТ-компаний "Ланит", которой в числе прочего принадлежат магазины техники Apple "re:Store". Его состояние оценивается в 750 млн долларов.

Есть в рейтинге и несколько вернувшихся туда бизнесменов. Например, занявший с 950 млн долларов 101-е место Андрей Блох, которому нарастить его состояние помогла инвестиция в американского производителя марихуаны Curaleaf. В 2018 году эта компания на IPO была оценена в 4 млрд долларов.

Снова появились в списке Forbes и партнеры по холдингу "Сибирский деловой союз" Михаил Федяев (600 млн) и Владимир Гридин (550 млн). В 2018 году оба они покинули рейтинг, однако вернулись из-за роста цен на уголь, за которым последовал и рост стоимости основных активов холдинга, в том числе компании "СДС-Уголь".

Самый молодой участник рейтинга - 23-летний Дени Бажаев, состояние которого оценивается в 650 млн долларов. Сын погибшего в 2000 году в авиакатастрофе Зии Бажаева унаследовал от отца долю в "Русской платине" и является вице-президентом компании.

Выбывшие из рейтинга

По некоторым бизнесменам очень сильно ударили санкции США и изменения в рыночной конъюнктуре. Так, владевший компанией "Евроцемент Груп" Филарет Гальчев в прошлом году занимал 99-е место с состоянием в 1 млрд долларов. Однако из-за падения продаж цемента компания начала терять в цене, и вместе с этим значительно уменьшилось состояние бизнесмена.

Алексей Ананьев, ранее занимавший 148-е место с 700 млн долларов, продал свою долю в переданном ему после санации "Промсвязьбанка" "Техносерве", потеряв контроль над компанией.

Покинули рейтинг также Марк Курцер, Владимир Рашевский, Полина Дерипаска и Игорь Зюзин.

Это произошло из-за снижения капитализации либо падения стоимости их компаний - MD Medical Group, СУЭК, En+ и "Мечел". В случае Полины Дерипаски, на ее 5-процентную долю в холдинге повлияли американские санкции.

Выбыли из рейтинга и два умерших бизнесмена - 63-летний Георгий Генс и 55-летняя совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева. Генс скончался в апреле 2018 года при катании на лыжах на Камчатке. Филева погибла в авиакатастрофе 31 марта этого года.