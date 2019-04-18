Правообладатель иллюстрации Alexander Nikolaev/TASS Image caption Пока неясно, в отношении кого возбуждено дело; в постановлении на обыск упоминается фамилия Усманова

Утром в редакцию "Росбалта" пришли сотрудники полиции с обысками. По словам адвоката издания, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о клевете, возбужденном по заявлению бизнесмена Алишера Усманова.

Люди в штатском, представившиеся сотрудниками Московского уголовного розыска, пришли в редакцию "Росбалта" утром 18 апреля.

"По словам старшего группы, представившегося полковником МВД РФ Акимовым, в рамках некоего уголовного дела им нужно осмотреть одно из рабочих мест в офисе "Росбалта", - говорится на сайте издания.

"Мы не препятствуем сотрудникам МВД изъять жёсткий диск из компьютера с рабочего места нашего сотрудника, о котором идёт речь. Это журналист", - заявил позже главный редактор издания Николай Ульянов радиостанции "Говорит Москва".

Полиция перекрыла вход в офис и потребовала предоставить пароли от всех компьютеров в редакции. "Скорее всего, мы на это пойдем, иначе они будут изымать жесткие диски со всех компьютеров, а это уже полная парализация работы редакции", - добавил главред.

"Якобы претензия к одному из наших сотрудников. Сотрудники полиции ведут себя довольно вежливо, говорят, что конкретно к "Росбалту" претензий нет. Однако при этом изымают не только системный блок этого сотрудника, но еще и мой системный блок" - сказал он позже РИА Новости.

Запланированная дневная пресс-конференция "Общественно-политический кризис в Ингушетии" в итоге не состоялась.

С чем связаны обыски?

Источники в полиции сообщили, что обыски связаны с уголовным делом о клевете (статья 128.1 УК), возбужденным по заявлению бизнесмена Алишера Усманова в декабре прошлого года.

Официальных сообщений о причинах обыска пока не было.

По словам Ульянова, неизвестно даже, в отношении кого возбуждено дело. "И "Росбалт" присутствует в этом постановлении, и сеть интернет, и какое-то ещё название СМИ, о котором я, честно сказать, даже не слышал", - сказал он.

С какой именно публикацией связано дело, также не уточняется. На сайте "Росбалта" фамилия Усманова упоминается в публикациях о расследовании оппозиционера Алексея Навального, который обвинил Усманова во взяточничестве.

"У нас не было никаких расследований, ни больших, ни малых, касающихся Алишера Усманова, поэтому логично, что к самому "Росбалту" это не должно иметь отношения", - сказал Ульянов Интерфаксу.

В 2017 году Люблинский суд Москвы обязал Навального удалить фрагменты видеоролика об Усманове с трех сайтов, на канале в YouTube, а также в "Фейсбуке" опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. Оппозиционер постановление не исполнил, за что несколько раз был оштрафован.