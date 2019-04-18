Россия вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

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Российское правительство запретило экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также ввоз украинской продукции машиностроения.

Согласно заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева, с 1 июня российскую нефть, уголь и нефтепродукты можно будет вывозить на Украину только на основании специальных разрешений.

По его словам, это ответная мера на санкции, введенные кабинетом министров Украины. "В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - пояснил Медведев.

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - добавил он.

В опубликованном постановлении правительства приводится список товаров, попавших под запрет. В него попали среди прочего разные виды одежды и обуви, эмалированная посуда и бульдозеры.

На прошлой неделе украинские власти расширили торговые санкции в отношении России. В черный список попали среди прочего пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи.

Несмотря на регулярный обмен санкциями, товарооборот между Россией и Украиной растет.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт из Украины в Россию составил в 2018 году 5,5 млрд долларов (рост к 2017 году - 12%), а экспорт из России на Украину - 9,3 млрд долларов (рост к 2017 году - 20%). 44% экспорта приходится на топливо, нефть и нефтепродукты.

Поставки российского угля на Украину в 2018 году выросли на 29% - до 12,4 млн тонн, сообщало минэнерго России. Ведомство прогнозировало, что в 2019 году объем экспорта сохранится на том же уровне.

Медведев объявил о новых санкциях за три дня до второго тура выборов президента Украины. В нем примут участие действующий украинский президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский.