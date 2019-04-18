Россия вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
Российское правительство запретило экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также ввоз украинской продукции машиностроения.
Согласно заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева, с 1 июня российскую нефть, уголь и нефтепродукты можно будет вывозить на Украину только на основании специальных разрешений.
- Россия запретила импорт алкоголя и сладостей с Украины
- "Для меня это личная драма": что говорят те, кому запретили въезд на Украину
По его словам, это ответная мера на санкции, введенные кабинетом министров Украины. "В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - пояснил Медведев.
"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - добавил он.
В опубликованном постановлении правительства приводится список товаров, попавших под запрет. В него попали среди прочего разные виды одежды и обуви, эмалированная посуда и бульдозеры.
На прошлой неделе украинские власти расширили торговые санкции в отношении России. В черный список попали среди прочего пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи.
Несмотря на регулярный обмен санкциями, товарооборот между Россией и Украиной растет.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт из Украины в Россию составил в 2018 году 5,5 млрд долларов (рост к 2017 году - 12%), а экспорт из России на Украину - 9,3 млрд долларов (рост к 2017 году - 20%). 44% экспорта приходится на топливо, нефть и нефтепродукты.
Поставки российского угля на Украину в 2018 году выросли на 29% - до 12,4 млн тонн, сообщало минэнерго России. Ведомство прогнозировало, что в 2019 году объем экспорта сохранится на том же уровне.
Медведев объявил о новых санкциях за три дня до второго тура выборов президента Украины. В нем примут участие действующий украинский президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский.