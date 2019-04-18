Россия оказалась ниже Венесуэлы и ЦАР в рейтинге свободы прессы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Репортеры без границ" неоднократно включали Путина в списки врагов свободы прессы

Россия заняла 149-е место во всемирном рейтинге свободы прессы 2019 года, который ежегодно публикует организация "Репортеры без границ". Строчкой выше оказалась Венесуэла, строчкой ниже - Бангладеш. По сравнению с прошлым годом Россия опустилась в рейтинге на одну позицию.

Первое место в рейтинге свободы прессы третий год подряд занимает Норвегия. В первую пятерку вошли также Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания.

Последнее 180-е место занял Туркменистан, в котором, по оценке составителей рейтинга, ситуация со свободой прессы сейчас хуже, чем в Северной Корее, поднявшейся на предпоследнее место.

Опасные зоны

Ближний Восток и Северная Африка остаются зоной, где работа журналистов наиболее сложна и опасна.

Зона Восточной Европы и Средней Азии - на предпоследнем месте.

Два региональных тяжеловеса - Россия и Турция, отмечают авторы рейтинга, продолжают репрессии в отношении независимой прессы. Особенно выделяют Турцию, которую "Репортеры без границ" называют самой большой тюрьмой мира для журналистов.

Любые положительные тенденции в этом сложном регионе заслуживают внимания, по мнению составителей рейтинга. В этом смысле выделяется Узбекистан (160 место), где на свободу вышли последние журналисты, оказавшиеся за решеткой при Исламе Каримове.

"Ряд авторитарных режимов теряют свои позиции. Такими примерами являются Венесуэла, где журналисты сталкиваются с задержанием и насилием со стороны сил правопорядка, и Россия, где Кремль усиливает давление на интернет и независимые СМИ", - отмечается в докладе "Репортеров без границ".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Политика Дональда Трампа, считают "Репортеры без границ", создала атмосферу нетерпимости в США

США опустились в рейтинге на три позиции и заняли 48-е место. Причиной этого в организации называют атмосферу нетерпимости, возникшую в стране на фоне высказываний президента Дональда Трампа.

"Никогда еще в истории не поступало такого числа угроз жизни американским журналистам. И никогда прежде они так часто не обращались в частные агентства, чтобы те защитили их безопасность", - отмечается в отчете.

Великобритания заняла 33-е место, Украина - 102-е.

Как составлялся рейтинг

При составлении рейтинга учитывались плюрализм мнений в медиа-пространстве, возможность СМИ работать в условиях полной независимости от властей, самоцензура и условия работы в информационной среде, качество регулирующего эту сферу законодательства, прозрачность учреждений и качество инфраструктуры, поддерживающих производство информации, а также уровень жестокости по отношению к журналистам.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 5 апреля суд в Белграде приговорил четырех бывших сотрудников службы безопасности Сербии к 20 и 30 годам заключения за убийство в 1999 году журналиста Славко Чурувии (на фото)

В индексе свободы прессы представлены 180 стран. Его составители разделили рейтинг на пять цветовых зон: белую (хорошая ситуация со свободой прессы), желтую (скорее хорошая), оранжевую (проблемная ситуация), красную (сложная ситуация) и черную (ситуация очень опасная).

В белую зону индекса попали страны, занявшие в рейтинге первые 15 мест. Их список замыкают Германия, Исландия и Ирландия. В желтой зоне оказались страны с 16-го (Австрия) по 43-е место (Италия). Страны с 44-го (Ботсвана) по 109-е место (Ангола) попали в оранжевую зону.

В странах со 110-го (Эфиопия) по 161-й пункт индекса (Таджикистан) ситуация со свободой прессы расценивается как сложная. В их числе находится и Россия.

В черную зону стран, где ситуация со свободой прессы очень опасная, попали такие страны как Ливия, Египет, Азербайджан, Куба и Саудовская Аравия.

Полностью рейтинг свободы прессы в мире в 2019 году можно посмотреть здесь.