Финальные рейтинги: Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

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Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует в предвыборных опросах за три дня до второго тура. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", за Зеленского готовы проголосовать почти в три раза больше избирателей, чем за действующего президента Петра Порошенко.

Согласно опросу, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% - за Зеленского, 27% - за Порошенко.

Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Он является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины, тогда как на западе позиции обоих кандидатов почти равны. Опрос - личное формализованное интервью - был проведен с 12 по 16 апреля.

Ранее свое исследование обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС). Оно основывалось на телефонных интервью и зафиксировало сокращение отставания Порошенко от Зеленского.

Как свидетельствуют результаты, с 6 по 16 апреля в целом рейтинг кандидата Владимира Зеленского несколько снизился, а рейтинг Петра Порошенко - вырос.

По данным КМИС, по состоянию на 15-16 апреля среди всех опрошенных респондентов, планирующих идти на выборы, 65,1% планирует голосовать за Владимира Зеленского, тогда как за действующего президента - 34,9%. По состоянию на 6-7 апреля, за Зеленского были готовы голосовать 69,9%, а за Порошенко - 30,1%.

Без самолета и резиденций

Накануне Владимир Зеленский дал большое интервью изданию "РБК-Украина", в котором рассказал о своих планах в случае победы на выборах.

В частности, Зеленский заявил, что он намерен напрямую общаться с украинским народом через соцсети, не станет вмешиваться в работу СМИ и хочет пересмотреть запрет на въезд на Украину российских деятелей культуры.

Лидер президентской гонки также выступил против предоставления особого статуса Донбассу и заявил, что не подпишет закон об амнистии вооруженных сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Зеленский сказал, что в случае своей победы хотел бы продать три президентских самолета и летать регулярными рейсами, а также запретить перекрывать дороги на время проезда президентского кортежа. Президентские резиденции Зеленский предложил превратить в детские лагеря отдыха.

На вопрос, является ли для него врагом президент России Владимир Путин, Зеленский ответил: "Конечно".

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 22 апреля. 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве должны состояться дебаты между Порошенко и Зеленским.

Порошенко ранее настаивал на проведении дебатов 14 апреля и сам прибыл в этот день на стадион, выступил перед своими сторонниками и провел пресс-конференцию.

Во время своего выступления Порошенко назвал своего оппонента "котом в мешке" и призвал украинский народ выбрать "настоящего президента и главнокомандующего".