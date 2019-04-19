Встали на колени, спели гимн. Главное о дебатах Зеленского и Порошенко

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На стадионе "Олимпийский" в Киеве прошли дебаты между участниками второго тура выборов президента Украины - действующим главой государства Петром Порошенко и комиком Владимиром Зеленским.

Стадион был разделен на две половины - на одной его стороне поставили сцену для Зеленского, а на другой - для Порошенко. Перед каждой сценой была организована "фан-зона", где собрались сторонники каждого из кандидатов.

Однако перед началом дебатов Порошенко вместе с группой поддержки неожиданно направился к сцене, где находился Зеленский, которому выпал жребий выступать первым. Так кандидаты впервые за время предвыборной кампании оказались на одной сцене и пожали друг другу руки.

Зеленский в своем выступлении подчеркивал, что президентом должен быть не олигарх, а человек из народа, и к власти в стране должны прийти "нормальные люди с ментальностью 21 столетия".

Он зачитывал список вопросов, которые, с его слов, прислали ему сторонники, и предлагал Порошенко выбрать, на какой из них ответить. Порошенко же говорил, что Зеленский некомпетентен, чтобы быть президентом, а также упирал на то, что за его спиной стоит олигарх Игорь Коломойский "и его клика".

В какой-то момент Зеленский, отвечая на упрек в том, что он готов встать на колени перед Владимиром Путиным, заявил, что приписываемая ему фраза вырвана из контекста.

"Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца, я готов встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа, и вас приглашаю", - сказал Зеленский и опустился на колени.

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Порошенко тоже встал на одно колено, но повернувшись лицом к женщине, которая держала в руках флаг Украины. Как оказалось, он взял за руку вдову погибшего в Донбассе бойца.

В конце дебатов Порошенко начал петь гимн, а Зеленский улыбался, целовал жену и показывал два пальца - знак победы. Потом он спохватился, тоже положил руку на сердце и стал подпевать. Дебаты закончились тем, что почти весь стадион исполнял "Ще не вмерла Україна".

Русская служба Би-би-си выбрала ключевые тезисы из сказанного участниками второго тура выборов президента Украины.

Тезисы Зеленского

В 2014 году он сам голосовал за Порошенко, но это было ошибкой: "Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Первый кричит: "Путин, я тебе покажу". А второй передает приветики в Москву через господина Медведчука. Первый говорит, что доллар будет по 10, а второй делает его по 30".

Он "не политик, а простой человек, который пришел сломать эту систему": "Я результат ваших ошибок и обещаний. Это правда, и вы это понимаете".

Он много раз был в зоне боевых действий на востоке Украины и не прятался от повесток в военкомат, как об этом говорил (в том числе на дебатах) Порошенко.

Никогда не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Не посещал Россию с начала войны

Он сейчас не у прокурора, и ничего не сделал, чтобы у него оказаться, а вот Порошенко, возможно, придется с ним встретиться.

Он не Моисей, чтобы вести куда-то Украину: "Украина идет в Европу. Если люди решат, я тоже буду защищать европейский выбор".

Он идет на один срок и держит кулаки, чтобы окружения Порошенко в политике больше не было.

Готов встать на колени перед украинским народом (встал).

У него есть контракт с телеканалом "1+1" и больше никакого бизнеса: "Вы с 1998 года были депутатом или чиновником, скажите, как за это время вы стали олигархом?"

Порошенко - "волк в овечьей шкуре": "Помните такое слово как "люстрация"? Почему ваши конфеты можно купить в Москве? Почему все ваши люди имеют по две руки?"

У Порошенко много достижений (безвизовый режим с ЕС, Томос об автокефалии, украинский язык, армия), но он приписывает их только себе.

Тезисы Порошенко

он принял страну без денег: "Если бы вы знали, в каком состоянии я принял страну в 2014 году - без денег, без оружия, вы бы ставили вопрос по другому".

Зеленский некомпетентен, он прячется от журналистов, оппонентов и украинского народа: "Что собирается делать он, а не члены его штаба, консультанты, советники? Мы так и не узнали"

Зеленский - красивая обертка, за которой прячется олигарх Игорь Коломойский: "Вы не кот в мешке, вы - мешок, в котором черные коты".

Зеленский не сможет противостоять России: "Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину, я верю, что у господина Владимира нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю. Но у Путина есть такая мечта. Если он не знает, как этому противостоять на сегодняшний день, мы точно должны убирать все риски для украинского будущего".

Ни один из его друзей ни имел и не будет иметь никакого отношения к коррупции: "Как только будет обоснованное подозрение, он перестанет быть моим другом и будет сидеть в тюрьме".

Зеленский - не Голобородько (персонаж, которого Зеленский играет в сериала "Слуга народа"): "Вы приехали сюда не на троллейбусе и не на велосипеде".

"Абсолютно все, что говорит господин Владимир - вранье и не соответствует действительности".

Ему не стыдно за свое президентство

Он примет любой выбор украинского народа во втором туре.

Первые дебаты за 15 лет

Последние дебаты между кандидатами в президенты на Украине проходили в 2004 году. Тогда в телестудии встретились Виктор Янукович и Виктор Ющенко.

Дебаты Зеленского и Порошенко на Общественном телевидении, как того требует законодательство Украины, также были назначены на вечер пятницы, однако комик на них не явился. Как заявил его представитель, "Владимир Александрович уже сказал Петру Алексеевичу все, что он хотел, и дебатов на сегодня достаточно".

По закону, если один из кандидатов не приходит на дебаты, то второй может использовать эфирное время для агитации.

Устроить дебаты на многотысячном стадионе предложил Зеленский. В своем видеообращении к Порошенко он назначил время и место встречи и дал оппоненту 24 часа на размышление.

Порошенко согласился прийти на стадион, но настаивал на том, чтобы дебаты в "Олимпийском" состоялась 14 апреля, а 19 апреля кандидаты встретились в телестудии.

Однако 14 апреля Зеленский на стадион не пришел, и Порошенко был вынужден согласиться на условия оппонента. Как подчеркнули в пресс-службе действующего президента, - "исключительно ради граждан Украины, которые имеют право услышать обоих кандидатов перед голосованием".

"Олимпийский" - крупнейший стадион на Украине. Согласно информации на сайте стадиона, его общая вместимость составляет 70 050 мест, из которых во время матчей Евро-2012 УЕФА использовалось 68055.

Билеты на дебаты, как сообщалось, были разделены пополам между штабами, и каждая сторона распространяла их самостоятельно. Накануне на сайте сторонников Зеленского debaty2019.org.ua появилось сообщение о том, что билетов не осталось. За несколько часов до дебатов глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов говорил, что со стороны Порошенко ожидается 30-40 тысяч человек.

Однако, как сообщили в МВД Украины, на стадион пришли около 22 тысяч человек.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет в воскресенье, 21 апреля. В первом туре, который прошел 31 марта, Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко - 15,95%.