Скончался Олег Попцов, создатель российского телевидения и "белая ворона" во власти

19 минут назад

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Автор фото, Григорий Сысоев/ТАСС

На 89-м году жизни скончался журналист, заслуженный деятель искусств РФ, первый председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов. Причины смерти пока не раскрываются. По информации его друзей, Попцов умер утром 16 октября.

Человек, создавший с нуля российское телевидение, до этого ни дня на телевидении не работал.

На посту, равном министерскому, он оставался свободным. Даже удивительно, что ему удалось продержаться на политической кухне так долго.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) была учреждена 14 июля 1990 года. Вскоре заработало "Радио России", но создание телеканала союзные власти тормозили почти год, ссылаясь на технические сложности. Поскольку Верховный Совет России возглавлял Борис Ельцин, было ясно, что канал станет оппозиционным.

Поскольку РСФСР занимала 70% территории СССР, и по численности населения превосходила остальные 14 республик вместе взятых, высшее руководство страны всегда опасалось, что ее превращение в полноценный субъект Союза приведет к возникновению параллельного центра силы, и ему сделается нечем управлять.

Россия не имела национальной компартии со своим ЦК, МВД, КГБ, Академии наук и многого другого. В том числе, республиканского телевидения.

Первым председателем ВГТРК, назначенным в день ее основания, был Олег Попцов. Он вспоминал, что тогда сказал Борису Ельцину: "Хотя бы маузер и кожанку дали", - а тот в ответ пошутил: "Маузера нет, насчет куртки подумаю".

Создавать компанию пришлось, по словам Попцова, в чистом поле. На его плечи легли все организационные и политико-аппаратные проблемы.

Попцов родился 28 мая 1934 года в Ленинграде. Окончил Лесотехническую академию, недолго поработал по распределению в Красноярском крае, и пошел по комсомольской линии.

По его словам, впервые занялся журналистикой, редактируя факультетскую стенгазету.

Работал в Ленинградском обкоме и ЦК ВЛКСМ. В 1968 году, вероятно, с учетом базовой специальности, был назначен главным редактором журнала "Сельская молодежь", которым руководил 22 года.

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Попцов смог сделать отраслевое воспитательное издание популярным не только в деревне, но и в городе. Там печаталось много научной фантастики и интервью с выдающимися личностями: академиком Келдышем, маршалом Буденным, кинорежиссером Сергеем Бондарчуком, великими спортсменами Львом Яшиным и Всеволодом Бобровым.

В 1970-х годах редакция организовала экспедицию "Живая вода", ставшую первым экологическим движением в СССР.

Впоследствии Попцов рассказывал, как обходил цензуру, снабжая острые материалы эпиграфами из речей Леонида Брежнева.

За время, когда он возглавлял "Сельскую молодежь", тираж журнала увеличился с 37 тысяч до 2,5 млн.

Все это создало Попцову репутацию креативного человека.

При Горбачеве он примкнул к демократам, после отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС пытался создать Крестьянскую партию вместе со знаменитым публицистом и критиком колхозной системы Юрием Черниченко.

В марте 1990 года стал заместителем главного редактора флагмана перестроечной прессы - "Московских новостей". Тогда же был избран народным депутатом РСФСР, в Верховном Совете вошел в комитет по СМИ.

"Я был в ту пору человеком уже достаточно известным и немало сделал для избрания Ельцина сначала председателем Верховного Совета России, а затем президентом", - утверждал Попцов.

Он же, по его словам, положил начало политической карьере Руслана Хасбулатова, предложив его кандидатуру на пост первого заместителя председателя Верховного Совета.

Телеканал "Россия" впервые вышел в эфир в 17:00 13 мая 1991 года. Все увидели в этом огромную победу Ельцина и демократов и уступку со стороны Горбачева.

За первым 10-минутным выпуском "Вестей", который провела Светлана Сорокина, последовали поздравления политиков и интеллектуалов. Актер Олег Борисов призвал журналистов превыше всего дорожить свободой и достоинством и продекламировал стихотворение Пушкина "Из Пиндемонти": "Служить царю, служить народу - не все ль равно!?"

Попцову помогали первоклассные профессионалы: создатель легендарного "Взгляда" Анатолий Лысенко, нынешний глава ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор "старого" НТВ Евгений Киселев.

В дни августовского путча Попцов находился в Белом доме, во время вооруженного противостояния в октябре 1993 года, когда "Останкино" атаковали боевики Альберта Макашова, организовал вещание из резервной студии.

После прихода к власти Бориса Ельцина альтернативный телеканал превратился в официозный.

Попцов в целом поддерживал курс президента, но не желал беспрекословно подчиняться и поддакивать, если был с чем-то не согласен.

Свое понимание отношений с начальством он сформулировал в одном из интервью:

"Для руководителя СМИ недопустима позиция долбать власть. Любое созидание надо всячески поддерживать. Это наша власть, мы ее избирали, ей надо подставлять плечо. Но одновременно замечать ошибки и вслух говорить об этом. Власти это очень часто не нравится, но это единственный путь, чтобы власть - если она разумна - не погибла. Лесть никогда не бывает лекарством, лесть всегда яд".

По имеющимся данным, Попцов не скрывал симпатий к Григорию Явлинскому, не одобрял чеченскую войну, и полагал, что президенту не следует идти в 1996 году на второй срок.

Особенно неугоден он был силовому "коржаковскому" блоку в Кремле. "Ельцин никогда не вмешивался, но камарилья - нескончаемо", - вспоминал Попцов.

По его словам, помощник главы государства Виктор Илюшин регулярно сообщал ему по телефону, что его "опять пытаются поссорить с президентом" и советовал вести себя осторожнее.

В 1995 году Попцов выпустил книгу "Хроники времен царя Бориса". В Кремле она не понравилась, тем более, что настоящий царь Борис, как известно, плохо кончил.

Хотя Ельцин самодержцем как раз не был, и к критике относился достаточно терпимо, копившееся недовольство Попцовым вылилось в его увольнение 15 февраля 1996 года. Брала старт предвыборная кампания, и Попцова, видимо, сочли недостаточно лояльным.

В феврале 2000 года московский мэр Юрий Лужков предложил ветерану журналистики возглавить столичный телеканал "Центр-ТВ". Вступая в должность, Попцов расшифровал аббревиатуру ТВЦ как "телевидение вечных ценностей" и пообещал уделять много внимания социальным проблемам.

За пять лет он преуспел в расширении зоны вещания канала и превращении его из городского в федеральный.

В декабре 2005 года правительство Москвы не стало в очередной раз продлевать контракт с Попцовым.

Незадолго до этого на ТВЦ был показан публицистический фильм о Владимире Путине "Ваше высокоодиночество", основной посыл которого заключался в том, что окружение президента скрывает от него правду о проблемах страны и жизни народа.

Будучи в отставке, Попцов охотно комментировал в интервью текущую политику, в основном, в том духе, что нынешняя эпоха имеет недостатки, но является исторически неизбежным периодом послереволюционной авторитарной стабилизации.

"Мы оказались в стране, которая за последние 85 лет пережила сначала скачок из капитализма в социализм, а затем обратно в капитализм. Все эти годы мы пребывали, да и сейчас пребываем, в переходном периоде. Если президенту Путину удастся завершить переходный период - это будет уже очень много", - говорил он.