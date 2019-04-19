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Полиция Лондона заявила, что протестующие уже несколько дней экоактивисты отвлекают ее от основных обязанностей по обеспечению безопасности города.

Протестная акция организации Extinction Rebellion ("Бунт против вымирания"), посвященная борьбе с изменениями климата, проходит уже пятый день. С понедельника около 500 ее участников были задержаны за различные правонарушения.

Трое из них обвиняются в том, что нарушили общественный порядок, приклеив себя к крыше вагона лондонского легкого метро.

Полиция Лондона отменила пасхальные каникулы для своих сотрудников (с пятницы по понедельник на этой неделе в Британии нерабочие дни) и попросила их выйти на 12-часовые смены.

Для патрулирования города дополнительно выделено около тысячи полицейских. Сотрудникам подразделения по борьбе с насильственными преступлениями отменили отпуска.

"Все это будет иметь последствия, которые продолжат сказываться спустя недели и месяцы после того, как протест закончится, - сотрудникам будут компенсировать отпуска и платить за переработки", - сказал представитель лондонской полиции.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Протестующие с понедельника блокируют четыре перекрестка в центре города - движение транспорта, в том числе общественного, там приостановлено

Британская полиции на транспорте тоже размещает в городе дополнительные силы. В администрации аэропорта Хитроу говорят, что опасаются попыток активистов нарушить работу крупнейшего аэропорта страны в пасхальные выходные.

Лондонское транспортное управление предупреждает о возможных задержках и перебоях в работе городского транспорта.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Полиция решила не трогать активистов, приклеивших себя к лодке на Оксфорд-Серкус

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption С понедельника было задержано без малого 500 демонстрантов

В среду один из протестующих приклеил себя к вагону поезда на Канари-Уорф. С крыши поезда пришлось снимать мужчину и женщину.

Трое из задержанных на днях предстали перед судом, отказавшись признать себя виновными по предъявленным им обвинениям. Всего обвинения были предъявлены десятерым протестующим, сказали в полиции.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption К протестующим, забаррикадировавшим перекресток на Марбл-Арч, присоединилась британская актриса и писательница Эмма Томпсон

Ранее в движении Extinction Rebellion заявили о намерении "перекрыть Лондон" до 29 апреля в ходе серии протестов.

Активисты заявляют, что они хотят добиться снижения выбросов углекислого газа в атмосферу к 2025 году под контролем общественности, а также требуют от правительства "говорить правду об изменении климата".

Один из основателей движения Роджер Халлам уверен, что массовое участие в акциях и гражданское неповиновение увеличивают шансы на позитивные изменения.

В то же время многие лондонцы в соцсетях критикуют активистов за то, что те создают дополнительную нагрузку на полицию и мешают людям свободно перемещаться по городу.