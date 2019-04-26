Мария Бутина получила в США 1,5 года тюрьмы. Половину срока она уже отсидела

Media playback is unsupported on your device Дело Марии Бутиной. Главные вопросы

Россиянка Мария Бутина получила 18 месяцев тюрьмы по приговору американского суда - именно на таком сроке настаивали прокуроры. Бутину обвинили в сговоре в интересах российских властей. Суть претензий к Бутиной в том, что она пыталась создать неформальный канал связи американских политиков с Москвой для продвижения интересов России. У нее были амбициозные планы, но удалось лишь познакомиться с несколькими политиками в США и попасть на пару закрытых мероприятий.

Суд столичного округа Колумбия в пятницу поставил точку в громком деле Марии Бутиной. Россиянку приговорили к полутора годам лишения свободы - как и просило обвинение. Защита настаивала на сроке, который будет меньше или равен уже отбытому - Бутина сидит в тюрьме с 15 июля прошлого года.

"Не по приказу, но с надеждой"

Судья Таня Чаткен сказала, что 1,5 года тюрьмы - достаточное наказание, учитывая серьёзность предъявленных Бутиной обвинений. По решению суда россиянка может быть депортирована на родину после отбытия приговора.

На обжалование приговора у Бутиной есть 14 дней.

Судья признала, что Бутина не занималась шпионажем и хорошо училась в университете. Она даже отметила, что Бутиной удалось окончить университет со средним баллом 3,9, хотя английский не ее родной язык.

В то же время Чаткен заявила, что Бутина не просто изучала политическую систему США, а знакомилась с американскими политиками, которые могли повлиять на отношения Вашингтона с Москвой.

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О своих знакомых она докладывала российскому чиновнику - Александру Торшину. Действия Бутиной "угрожали национальной безопасности США", заключила судья. Ни то, что Бутина "преданная дочь, сестра и внучка", ни то, что она "трудолюбивая и умная девушка", как отметила сама же Чаткен, не спасли россиянку от еще 9 месяцев в тюрьме.

Сама Бутина в ходе заседания попыталась убедить судью, что раскаивается и просила отпустить ее домой в Россию. "Я приехала в США, чтобы получить ученую степень, и считала, что это лучшее место в мире для этого, - объясняла цели своей поездки в Штаты россиянка. - Я приехала не по чьему-то приказу, но с надеждой".

Бутина рассказала, что хотела связать свою жизнь с международными отношениями."Я сожалею о моем преступлении. Моя репутация в руинах - как на родине, так и за границей. Я несу ответственность за свои действия", - говорила судье россиянка. Голос у нее дрожал.

Бутина признала, что хотела построить дружественные отношения между Россией и США, а в итоге создала сама же для себя это уголовное дело и суд.Она отметила, что ее родители узнали об аресте своей дочери из СМИ. Бутина поблагодарила всех друзей и родственников, которые ее поддерживали. "Я видела в тюрьме людей, у которых не было и 30 секунд на телефонный звонок, и тех, к кому не приходили на свидания", - рассказала она. Россиянка попросила отпустить ее домой, чтобы она смогла начать жизнь заново.Бутина утверждала, что обязательно бы зарегистрировалась иностранным агентом в минюсте США, если бы знала, что должна это сделать.

Впрочем, обвинение настаивало на том, что преступление Бутиной намного серьёзнее, чем нарушение правил регистрации в минюсте.

Россиянка в конце марта попросила депортировать ее из США после вынесения приговора. С соответствующим ходатайством в суд обратились защитники Бутиной, их поддержал прокурор. Паспорт гражданки России еще в феврале передали иммиграционно-таможенной службе, ее представители утверждали, что готовы привести в исполнение решение суда и выслать Бутину из страны, как только получат приговор.

Как "нетрадиционная шпионка" в разведку ходила. Безрезультатно

Приговору предшествовал спор защиты россиянки и прокуроров. За неделю до его вынесения, вечером в пятницу 19 апреля, обвинение направило в суд меморандум с экспертным заключением бывшего помощника отдела контрразведки ФБР Роберта Андерсона по делу Бутиной. Тот назвал ее действия в США частью разведывательной операции России. Андерсон посчитал, что обвиняемая предоставляла российским властям ценную информацию, "которую сотрудники разведки могут использовать годами". По его мнению, информацию об американских политиках Россия могла бы использовать для их дальнейшей вербовки. А неофициальный канал связи США с Россией, который пыталась создать Бутина, мог помочь Кремлю расширить свое влияние на Штаты, отметил эксперт.

Основываясь на этом заключении, сторона обвинения признала, что Бутина, хоть и не была шпионкой "в традиционном смысле", но участвовала в "более широкой российской схеме по сбору информации и налаживанию отношений и каналов связи", которые мог бы использовать в своих интересах Кремль. Деятельность Бутиной "потенциально могла нанести ущерб национальной безопасности США", сочли прокуроры. Они попросили суд отнестись серьезно к совершенным Бутиной преступлениям, отметив, что россиянка не просто нарушила правила регистрации иностранным агентом.

Правообладатель иллюстрации SAUL LOEB/AFP Image caption Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл добивался снятия обвинений в "нетрадиционном шпионаже"

Защита Бутиной назвала заключение экс-сотрудника ФБР "совершенно новой теорией" обвинения. Адвокат Роберт Дрисколл в своем ходатайстве судье отметил, что Бутина - "не шпионка ни в каком смысле", а эксперт не предоставил доказательств в поддержку своего заключения. Выводы Андерсона защитник назвал спекуляцией, не имеющей фактической основы. В частности, эксперт не привел примеров ценной информации, собранной Бутиной, заметил адвокат. Нет и доказательств того, что на кого-либо из ее американских знакомых в дальнейшем выходила российская разведка в попытке их завербовать, считает защитник. Дрисколл посчитал, что обвинение не смогло доказать причастность Бутиной к шпионажу, и теперь оно вменяет ей работу "наводчицей" для российской разведки, а отсутствие состава преступления прокуроры объяснили опытом и конспирацией россиянки.

Правообладатель иллюстрации ZUMA via TASS Image caption Обвинений в шпионаже Бутиной не предъявили, но ущерб безопасности США от ее действий обнаружили

Адвокат попросил судью исключить показания Андерсона и дела. В ответ прокуроры сообщили, что не возражают против отложения приговора, чтобы дать возможность защитникам допросить эксперта на заседании, хотя они этого и не просили. Более того, защитники возражали против любой задержки в вынесении решения по делу Бутиной. Судья, в итоге, и отклонила ходатайство Дрисколла, и не стала переносить оглашение приговора.

Агент Кремля или наивная дипломат-любитель

Бутина в декабре прошлого года признала свою вину в сговоре в интересах России и отсутствии регистрации в качестве иностранного агента. По этому обвинению ей грозило до пяти лет лишения свободы и/или штраф в 250 тысяч долларов, но сделка со следствием позволила снизить срок.

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Россиянке вменяли то, что она приехала в США под видом студентки - Бутина получала степень в Американском университете - но на самом деле занималась не только учебой. Она подготовила план под названием "Проект Диломатия", в котором предлагала наладить неофициальные каналы связей между США и Россией. Прокуроры утверждали, что действиями Бутиной руководил российский чиновник - Александр Торшин. Изъятая сотрудниками ФБР переписка россиянки с ним говорит о том, что о своих действиях Бутина отчитывалась перед ним.

Бутина в 2012-2015 годах работала помощницей Торшина, когда он занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации. Затем Торшин перешел на работу в Центробанк, став его зампредом. Сейчас он чиновником быть перестал - сразу после ареста россиянки в США Торшин ушел в отпуск, затем взял больничный, а 30 ноября покинул ЦБ.

План Бутиной состоял в том, чтобы диалог Москвы с республиканцами в США и новым президентом строил именно Торшин. Россиянка еще в 2015 году верила, что на президентских выборах в Штатах победит кандидат-республиканец, и придумала, как выстроить коммуникацию между Москвой и Вашингтоном в интересах российской стороны, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США (НСА).

НСА она выбрала неслучайно - в США организация считается влиятельной и богатой - ассоциация спонсирует Республиканскую партию. Бутина же основала в России движение "Право на оружие" и выступала за легализацию боевого короткоствольного оружия. Этих же взглядов придерживался Торшин, который даже был пожизненным членом НСА. Его связи с ассоциацией Би-би-си подробно описывала здесь.

Бутина выбрала тактику - познакомиться с пророссийскими республиканцами, устраивать для них ужины дружбы, ходить на мероприятия, в которых участвует президент США Дональд Трамп и устроить беседу Торшина с ним. Чиновнику она советовала подарить президенту золотую монету Центробанка - в знак ценности хороших отношений между Россией и США.

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"Амбициозный" план Бутиной, как его называют прокуроры, удался лишь частично. В мае 2016 года она и Торшин попали на съезд НСА, где выступал Трамп. В феврале 2017 года они приехали на Национальный молитвенный завтрак - это ежегодное мероприятие уже больше полувека посещают президенты США. Бутина рассчитывала свести Торшина с Трампом там, но в итоге встреча не состоялась. Daily Beast писал, что встречу отменил зять президента и его старший советник Джаред Кушнер. Он выяснил, что Торшина в Испании подозревали в связях с российской мафией и Таганской ОПГ.

В начале апреля 2018 года Бутину пригласили дать показания на закрытых слушаниях комитета сената по разведке. Затем в квартире, где она жила с Полом Эриксоном, агенты ФБР провели обыск. 15 июля 2018 года Бутину арестовали.

Если прокуроры посчитали россиянку агентом влияния Кремля, то защита пыталась представить ее "дипломатом-любителем".

Адвокаты стремились доказать, что весь состав преступления в том, что Бутина не зарегистрировалась иностранным агентом. В суде они доказывали, что обвиняемая - умная и успешная девушка, чей "мир рухнул из-за ее решения помочь" отношениям Москвы и Вашингтона и обсуждения своих амбиций с Торшиным.