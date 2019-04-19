Пресса Британии: Дональд Трамп - сорвался, или все еще на крючке?

В обзоре британской прессы 19 апреля:

Сказки дядюшки Мюллера: поставлена ли точка в расследовании?

Если верить заявлению генерального прокурора США Уильяма Барра, получившего результаты длительного расследования, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, президент Дональд Трамп не виновен в сговоре с Москвой с целью одержать победу на президентских выборах.

Теперь президент может вздохнуть спокойно, пишет в редакционной статье Times, но это вовсе не значит, что Дональд Трамп вышел из воды полностью сухим.

Почему? Да потому что в ходе расследования выяснилось, что российские власти очень даже поддерживали кандидатуру Трампа и работали над тем, чтобы обеспечить его победу, пишет газета. К тому же избирательный штаб Трампа ожидал, что получит преимущества от распространения Россией похищенной хакерами информации о его соперниках.

Команда Мюллера выяснила, что Дональд Трамп-младший часто общался с Wikileaks, с помощью хакеров получившей доступ к электронной почте главы избирательного штаба Хиллари Клинтон и опубликовавшей эти материалы. Сын Трампа открыто обсуждал это с коллегами по избирательному штабу, однако в этом не было криминала, скорее, просто глупость.

И все же, как указывает газета, в самом докладе Мюллера, в отличие от краткого заявления Барра, был оставлен открытым вопрос о том, как сам Трамп отреагировал на проведение расследования.

В докладе содержится перечень из 11 пунктов, по которым президента можно заподозрить в попытке помешать правосудию. Среди них - увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР, поведение Трампа в отношении некоторых коллег, дававших показания, попытки скрыть улики, попытки убедить бывшего генерального прокурора Джеффа Сешшенса взять расследование под свой контроль, и, наконец, попытки отстранить от расследования самого Мюллера.

В докладе говорится, что Трамп не только приказал юристу Белого дома Дону Макгану уволить Мюллера, но и потребовал от него отрицать факт такого приказа. Макган, впрочем, оба приказа проигнорировал.

"Попытки президента оказать влияние на ход расследования по большей части были неудачными, - пишет Мюллер. - Но это произошло в основном потому, что люди, окружавшие президента, отказались выполнять его приказы и требования".

Однако все это, по словам Мюллера, мешает прийти к окончательному выводу, что преступных действий не было. Делать заключение Мюллер, таким образом, предоставляет другим.

Барр уже заявил, что не нашел в докладе никаких указаний на возможные попытки Трампа препятствовать правосудию, однако конгресс может с ним не согласиться, подчеркивает Times.

Трамп не похож ни на одного из предыдущих 44 президентов, и очень трудно представить, чтобы хоть кто-то из них повел себя так, как описывает поведение Трампа Мюллер.

"Никакого сговора. Никакого препятствия. Для тех, кто меня ненавидит, и для радикальных левых демократов: игра окончена!" - написал в "Твиттере" Трамп сразу после пресс-конференции Барра.

Конечно, признает газета, доклад дает демократам, которые контролируют Палату представителей, повод начать процедуру импичмента, только вот отсутствие четких формулировок о препятствии правосудию переводит доклад Мюллера в чисто политическую плоскость, и демократы могут пожалеть о том, что затеяли новую войну с Трампом.

Британские партии должны объединиться во имя единства Европы

Европейские выборы, если они, конечно, когда-то состоятся, должны в идеале послужить сразу трем целям, - мечтает в редакционном разделе Guardian. Во-первых, они бы способствовали общенациональному обсуждению отношений Британии с Европой, во-вторых - могли бы обеспечить проевропейскую направленность этой дискуссии, и в третьих, это стало бы четким проевропейским посылом со стороны британских избирателей.

В самом деле, продолжает газета, политический контекст для европейских выборов остается проевропейски благоприятным. "Брексит" оказался куда более сложным процессом, чем убеждали сторонники выхода, в их стане наблюдается разброд, общество занялось переосмыслением этой идеи, и сейчас уже опросы показывают соотношение 54%-46% в пользу сохранения в составе Европы.

Но трансформировать это в определенный проевропейский исход выборов пока сложно: уж слишком жесткий график у переговоров, и слишком много неопределенности по поводу возможности этих выборов.

Все дело в том, что такие выборы - это скорее не вопрос Европы, а вопрос внутриполитической системы, где выборы - это соревнование между кандидатами от разных партий, у каждого из которых - своя повестка.

И даже проблема "брексита" меркнет на этом фоне. Несмотря на кажущийся успех новой партии "брексита" с Найджелом Фараджем во главе, газета отмахивается от него, полагая, что раскол в стане брекситеров не даст им вторично добиться успеха 2016 года.

Тех, кто ратует за сохранение Британии в составе ЕС, не может не удручать ситуация в проевропейском лагере.

Главную проблему представляют лейбористы: большинство сторонников партии хотело бы остаться в Европе, а вот ее руководство настроено весьма двусмысленно. Иногда такая стратегия двойственности оправдывается. Но не в случаях, когда рейтинг партии так низок, как сегодня. Так что четкая проевропейская позиция лейбористам не помешала бы, особенно в случае повторного референдума, считает Guardian.

Пока же сложившаяся ситуация привела к росту сторонников малых проевропейских партий вроде зеленых и либерал-демократов, а также националистов Уэльса и Шотландии. Но в этих партиях сильны "племенные инстинкты", мешающие любому объединению на электоральном уровне. А это значит, что даже в случае применения системы пропорционального представительства на европейских выборах в этом стане будет царить разноголосица.

Но еще не поздно исправить ситуацию, не унывает Guardian: лейбористы могут занять более решительную позицию и в сотрудничестве с малыми партиями добиться нужного результата. Приоритетом здесь должна стать проевропейская декларация гражданского общества Великобритании, под которой должны подписаться все партии, ратующие за единую Европу. И если не сделать этого сейчас, то когда?

И все-таки дело в генах: 4 миллиона британцев могут не заботиться о фигуре

Корреспондент Daily Telegraph, освещающий темы, связанные со здоровьем, радует читателей результатами открытия, сделанного учеными из Кембриджского университета.

После анализов генетических профилей полумиллиона добровольцев исследователи обнаружили ген, отвечающий за набор веса, точнее, за отсутствие такого набора.

Как выяснилось, у 6% британцев европейского происхождения имеется комбинация генов, которые вне зависимости от образа жизни их носителя не позволяют ему толстеть.

Основной интерес у ученых вызвал ген MC4R. О нем и раньше было известно, что он способен регулировать аппетит, контролируя определенный рецептор в нашем мозгу.

По словам профессора Садафа Фарука, возглавлявшего этот исследовательский проект, новые данные лишний раз подтверждают тот факт, что генетика играют решающую роль в том, кто будет склонен к полноте, а кому повезет и гены защитят его от ожирения.

"Это вовсе не означает, что мы не можем следить за своим весом, контролируя, что мы едим, но это доказывает, что у одних шансы остаться худыми изначально выше, чем у других", - добавляет профессор.

Ученые надеются, что новая информация о гене MC4R приведет к созданию эффективных лекарств, помогающих от переедания.

Уже сейчас в Великобритании каждый третий взрослых страдает от излишнего веса, а через 30 лет ожидается, что вес почти половины населения будет выше нормы. При этом у каждого десятого жителя страны выявлен диабет второго типа, напрямую связанный с излишним весом.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com